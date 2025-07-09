https://ria.ru/20250709/germanija-2028126780.html

В посылке из Германии нашли радиоактивную статуэтку попугая

В посылке из Германии нашли радиоактивную статуэтку попугая - РИА Новости, 09.07.2025

В посылке из Германии нашли радиоактивную статуэтку попугая

Радиоактивную статуэтку попугая обнаружили таможенники в посылке из Германии, уровень излучения от сувенира в 20 раз превышал допустимую норму, сообщили в... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T13:08:00+03:00

2025-07-09T13:08:00+03:00

2025-07-09T13:08:00+03:00

германия

россия

москва

федеральная таможенная служба (фтс россии)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028112020_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_16f5866b0cf8dc8802288a497e57b36f.jpg

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Радиоактивную статуэтку попугая обнаружили таможенники в посылке из Германии, уровень излучения от сувенира в 20 раз превышал допустимую норму, сообщили в пресс-службе ФТС России. В сообщении отмечается, что при проверке международных почтовых отправлений на одной из посылок сработала система радиационного контроля "Янтарь". Во время анализа удалось выявить радий-226 (Ra226) на поверхности сувенира. По мнению специалистов, радионуклид может содержаться в составе краски, покрывающей статуэтку. "Сотрудники Центральной почтовой таможни обнаружили радиоактивную керамическую фигурку попугая в посылке из Германии. Уровень излучения, исходивший от сувенира, в 20 раз превышал допустимую норму", - говорится в сообщении. В таможне отметили, что опасный сувенир предназначался жительнице Москвы. Товар не пропустили и он вернулся в страну отправления. В пресс-службе уточнили, что в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами мощность дозы излучения на поверхности посылки не должна превышать один микрозиверт в час.

https://ria.ru/20250526/vnukovo-2019137293.html

https://ria.ru/20250129/domodedovo-1996072807.html

германия

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

германия, россия, москва, федеральная таможенная служба (фтс россии), происшествия