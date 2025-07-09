В посылке из Германии нашли радиоактивную статуэтку попугая
Таможенники нашли радиоактивную статуэтку попугая в посылке из Германии
© Фото : ФТС РоссииРадиоактивную статуэтку попугая нашли таможенники в посылке из Германии
© Фото : ФТС России
Радиоактивную статуэтку попугая нашли таможенники в посылке из Германии
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Радиоактивную статуэтку попугая обнаружили таможенники в посылке из Германии, уровень излучения от сувенира в 20 раз превышал допустимую норму, сообщили в пресс-службе ФТС России.
В сообщении отмечается, что при проверке международных почтовых отправлений на одной из посылок сработала система радиационного контроля "Янтарь". Во время анализа удалось выявить радий-226 (Ra226) на поверхности сувенира. По мнению специалистов, радионуклид может содержаться в составе краски, покрывающей статуэтку.
"Сотрудники Центральной почтовой таможни обнаружили радиоактивную керамическую фигурку попугая в посылке из Германии. Уровень излучения, исходивший от сувенира, в 20 раз превышал допустимую норму", - говорится в сообщении.
В таможне отметили, что опасный сувенир предназначался жительнице Москвы. Товар не пропустили и он вернулся в страну отправления.
В пресс-службе уточнили, что в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами мощность дозы излучения на поверхности посылки не должна превышать один микрозиверт в час.