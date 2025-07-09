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В посылке из Германии нашли радиоактивную статуэтку попугая - РИА Новости, 09.07.2025
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13:08 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/germanija-2028126780.html
В посылке из Германии нашли радиоактивную статуэтку попугая
В посылке из Германии нашли радиоактивную статуэтку попугая - РИА Новости, 09.07.2025
В посылке из Германии нашли радиоактивную статуэтку попугая
Радиоактивную статуэтку попугая обнаружили таможенники в посылке из Германии, уровень излучения от сувенира в 20 раз превышал допустимую норму, сообщили в... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T13:08:00+03:00
2025-07-09T13:08:00+03:00
германия
россия
москва
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Радиоактивную статуэтку попугая обнаружили таможенники в посылке из Германии, уровень излучения от сувенира в 20 раз превышал допустимую норму, сообщили в пресс-службе ФТС России. В сообщении отмечается, что при проверке международных почтовых отправлений на одной из посылок сработала система радиационного контроля "Янтарь". Во время анализа удалось выявить радий-226 (Ra226) на поверхности сувенира. По мнению специалистов, радионуклид может содержаться в составе краски, покрывающей статуэтку. "Сотрудники Центральной почтовой таможни обнаружили радиоактивную керамическую фигурку попугая в посылке из Германии. Уровень излучения, исходивший от сувенира, в 20 раз превышал допустимую норму", - говорится в сообщении. В таможне отметили, что опасный сувенир предназначался жительнице Москвы. Товар не пропустили и он вернулся в страну отправления. В пресс-службе уточнили, что в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами мощность дозы излучения на поверхности посылки не должна превышать один микрозиверт в час.
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германия, россия, москва, федеральная таможенная служба (фтс россии), происшествия
Германия, Россия, Москва, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Происшествия
В посылке из Германии нашли радиоактивную статуэтку попугая

Таможенники нашли радиоактивную статуэтку попугая в посылке из Германии

© Фото : ФТС РоссииРадиоактивную статуэтку попугая нашли таможенники в посылке из Германии
Радиоактивную статуэтку попугая нашли таможенники в посылке из Германии - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Фото : ФТС России
Радиоактивную статуэтку попугая нашли таможенники в посылке из Германии
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Радиоактивную статуэтку попугая обнаружили таможенники в посылке из Германии, уровень излучения от сувенира в 20 раз превышал допустимую норму, сообщили в пресс-службе ФТС России.
В сообщении отмечается, что при проверке международных почтовых отправлений на одной из посылок сработала система радиационного контроля "Янтарь". Во время анализа удалось выявить радий-226 (Ra226) на поверхности сувенира. По мнению специалистов, радионуклид может содержаться в составе краски, покрывающей статуэтку.
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"Сотрудники Центральной почтовой таможни обнаружили радиоактивную керамическую фигурку попугая в посылке из Германии. Уровень излучения, исходивший от сувенира, в 20 раз превышал допустимую норму", - говорится в сообщении.
В таможне отметили, что опасный сувенир предназначался жительнице Москвы. Товар не пропустили и он вернулся в страну отправления.
В пресс-службе уточнили, что в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами мощность дозы излучения на поверхности посылки не должна превышать один микрозиверт в час.
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