Авиакомпания iFlay не планирует летать в Геленджик
Авиакомпания iFlay не будет летать в Геленджик из-за отсутствия свободных бортов
Аэропорт Геленджик. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Авиакомпания iFlay ("Айфлай") не планирует летать в аэропорт Геленджика из-за отсутствия свободных самолетов, сообщили РИА Новости в компании.
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"Пока полеты по данному направлению не рассматриваются, так как все борта расписаны и дополнительных ёмкостей нет", - сообщили в компании.
Как сообщала ранее в среду Росавиация, аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы по этому направлению с 18 июля.
Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД.
Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.
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