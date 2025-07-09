https://ria.ru/20250709/gelendzhik-2028191933.html
Аэропорт Геленджика готов к приему и отправке самолетов с 10 июля
Аэропорт Геленджика готов к приему и отправке самолетов с 10 июля - РИА Новости, 09.07.2025
Аэропорт Геленджика готов к приему и отправке самолетов с 10 июля
Аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, сообщается в Telegram-канале Росавиации. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T17:33:00+03:00
2025-07-09T17:33:00+03:00
2025-07-09T17:50:00+03:00
геленджик
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, сообщается в Telegram-канале Росавиации."Росавиация уведомила российских эксплуатантов о параметрах работы аэропорта Геленджик. Согласно выпущенному извещению (NOTAM), воздушная гавань готова к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250709/ator-2028183724.html
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геленджик, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Геленджик, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Аэропорт Геленджика готов к приему и отправке самолетов с 10 июля
Росавиация: аэропорт Геленджика готов к приему и отправке самолетов с 10 июля