https://ria.ru/20250709/gelendzhik-2028191933.html

Аэропорт Геленджика готов к приему и отправке самолетов с 10 июля

Аэропорт Геленджика готов к приему и отправке самолетов с 10 июля - РИА Новости, 09.07.2025

Аэропорт Геленджика готов к приему и отправке самолетов с 10 июля

Аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, сообщается в Telegram-канале Росавиации. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T17:33:00+03:00

2025-07-09T17:33:00+03:00

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геленджик

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, сообщается в Telegram-канале Росавиации."Росавиация уведомила российских эксплуатантов о параметрах работы аэропорта Геленджик. Согласно выпущенному извещению (NOTAM), воздушная гавань готова к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250709/ator-2028183724.html

геленджик

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геленджик, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)