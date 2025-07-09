https://ria.ru/20250709/gaza-2028156924.html
Минздрав сектора Газа сообщил о более ста погибших за сутки
Минздрав сектора Газа сообщил о более ста погибших за сутки - РИА Новости, 09.07.2025
Минздрав сектора Газа сообщил о более ста погибших за сутки
Свыше 100 человек погибли, более 500 получили ранения за минувшие сутки в секторе Газа в результате израильских обстрелов, сообщило в среду местное министерство РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T15:32:00+03:00
2025-07-09T15:32:00+03:00
2025-07-09T15:34:00+03:00
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КАИР, 9 июл – РИА Новости. Свыше 100 человек погибли, более 500 получили ранения за минувшие сутки в секторе Газа в результате израильских обстрелов, сообщило в среду местное министерство здравоохранения. "За последние 24 часа в результате израильской агрессии в больницы сектора Газа поступили 105 погибших и 530 раненных", – сообщили в минздраве палестинского полуэксклава. По данным ведомства, общее количество погибших с 7 октября 2023 года превысило 57,6 тысячи, пострадали свыше 137,4 тысячи. Отмечается, что с 18 марта, когда Израиль возобновил удары, в Газе погибли свыше 7 тысяч, более 25,3 тысячи человек получили ранения. В воскресенье вечером в катарской столице Дохе возобновились непрямые переговоры между Израилем и палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в Газе. По информации СМИ, первые раунды закончились безрезультатно. Как ранее заявлял глава МИД Египта Бадр Абдель Аты, Каир вместе с другими посредниками – Катаром и США – работает над 60-дневным прекращением огня в секторе Газа. Согласно источникам СМИ, предложенное двухмесячное перемирие включает в себя поэтапное освобождение ХАМАС десяти израильских заложников, похищенных 7 октября 2023 года, в обмен на тысячу палестинских заключенных, содержащихся в тюрьмах Израиля. Движение также обязуется передать израильской стороне 18 тел погибших заложников. Предполагается, что после освобождения восьми заложников Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) должна будет покинуть согласованные ранее районы в северной части сектора Газа, а на седьмой день перемирия планируется вывод подразделений ЦАХАЛ с обговоренных южных территорий полуэксклава. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Конфликт между сторонами, который прерывался непродолжительными перемириями, затронул Йемен, Ливан и Иран.
https://ria.ru/20250709/izrail-2028053863.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, израиль, доха, египет, хамас, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Доха, Египет, ХАМАС, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Минздрав сектора Газа сообщил о более ста погибших за сутки
Минздрав сектора Газа: за сутки погибли более 100 человек, более 500 ранены
КАИР, 9 июл – РИА Новости. Свыше 100 человек погибли, более 500 получили ранения за минувшие сутки в секторе Газа в результате израильских обстрелов, сообщило в среду местное министерство здравоохранения.
"За последние 24 часа в результате израильской агрессии в больницы сектора Газа поступили 105 погибших и 530 раненных", – сообщили в минздраве палестинского полуэксклава.
По данным ведомства, общее количество погибших с 7 октября 2023 года превысило 57,6 тысячи, пострадали свыше 137,4 тысячи.
Отмечается, что с 18 марта, когда Израиль
возобновил удары, в Газе погибли свыше 7 тысяч, более 25,3 тысячи человек получили ранения.
В воскресенье вечером в катарской столице Дохе
возобновились непрямые переговоры между Израилем и палестинским движением ХАМАС
о прекращении огня в Газе. По информации СМИ, первые раунды закончились безрезультатно. Как ранее заявлял глава МИД Египта
Бадр Абдель Аты, Каир
вместе с другими посредниками – Катаром
и США
– работает над 60-дневным прекращением огня в секторе Газа.
Согласно источникам СМИ, предложенное двухмесячное перемирие включает в себя поэтапное освобождение ХАМАС десяти израильских заложников, похищенных 7 октября 2023 года, в обмен на тысячу палестинских заключенных, содержащихся в тюрьмах Израиля. Движение также обязуется передать израильской стороне 18 тел погибших заложников. Предполагается, что после освобождения восьми заложников Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) должна будет покинуть согласованные ранее районы в северной части сектора Газа, а на седьмой день перемирия планируется вывод подразделений ЦАХАЛ с обговоренных южных территорий полуэксклава.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Конфликт между сторонами, который прерывался непродолжительными перемириями, затронул Йемен
, Ливан
и Иран
.