Гатилов оценил резолюцию СПЧ ООН о свободе прессы
Гатилов надеется, что резолюция ООН поможет прекратить произвол против СМИ из РФ
Геннадий Гатилов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 9 июл – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов в беседе с РИА Новости выразил надежду, что резолюция Совета ООН по правам человека (СПЧ) о свободе прессы послужит прекращению произвола в отношении российских журналистов и СМИ в западных странах.
В понедельник на 59-й сессии Совета по правам человека (СПЧ) ООН была принята резолюция, представленная в основном западными странами, в защиту свободы прессы и безопасности журналистов, несмотря на цензуру российских СМИ в ЕС. В резолюции призывается в том числе воздерживаться от введения новых ограничений и устранять существующие ограничения на свободный обмен информацией.
Гатилов: комиссар ООН не отреагировал на санкции США против российских СМИ
15 октября 2024, 20:44
«
"Хотелось бы надеяться, что данная резолюция СПЧ послужит делу прекращения творящегося в западных странах и их сателлитах произвола в отношении российских журналистов и СМИ", - сказал он.
Ситуация с российскими медиа на Западе в последние годы становится все сложнее. Евросоюз принял несколько пакетов санкций в отношении российских СМИ, в частности, закрыл доступ к ресурсам медиагруппы "Россия сегодня" - к сайту ria.ru, сайтам агентства Sputnik, аккаунтам Sputnik в мессенджерах и соцсетях.
В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, а главными угрозами называются Sputnik и RT. Многие западные политики, в том числе американские сенаторы и конгрессмены и президент Франции, обвиняли эти издания во вмешательстве в выборы в США и Франции, хотя не приводили никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
В начале 2022 года Совет ЕС закрыл доступ к Sputnik и RT, вещающим на иностранных, в том числе европейских, языках, а затем запретил вещание крупнейших русскоязычных телеканалов, ввел персональные санкции против десятков представителей российских СМИ. Тогдашний глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель тогда бездоказательно обвинял российские власти в попытке повлиять на внутреннюю ситуацию в ЕС.
Минфин США в сентябре 2024 года объявил о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей и ряда других сотрудников телеканала. Госдепартамент США ранее ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения.
В Москве неоднократно заявляли о неприемлемости таких мер, называя их попыткой Запада избавиться от альтернативных точек зрения. По словам президента РФ Владимира Путина, западные страны закрывают RT и чинят препятствия, потому что боятся правды.
Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что правдивая информация о положении дел в мире, предоставляемая RT, медиагруппой "Россия сегодня" и другими российскими ресурсами, остается востребованной. -0-
В "России сегодня" призвали противостоять санкциям в отношении СМИ
14 октября 2024, 17:07