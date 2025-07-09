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Гатилов оценил резолюцию СПЧ ООН о свободе прессы - РИА Новости, 09.07.2025
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19:16 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/gatilov-2028214298.html
Гатилов оценил резолюцию СПЧ ООН о свободе прессы
Гатилов оценил резолюцию СПЧ ООН о свободе прессы - РИА Новости, 09.07.2025
Гатилов оценил резолюцию СПЧ ООН о свободе прессы
Постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов в беседе с РИА Новости выразил надежду, что резолюция Совета ООН по правам человека (СПЧ) о... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T19:16:00+03:00
2025-07-09T19:16:00+03:00
сша
россия
франция
геннадий гатилов
жозеп боррель
маргарита симоньян
евросоюз
оон
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ЖЕНЕВА, 9 июл – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов в беседе с РИА Новости выразил надежду, что резолюция Совета ООН по правам человека (СПЧ) о свободе прессы послужит прекращению произвола в отношении российских журналистов и СМИ в западных странах. В понедельник на 59-й сессии Совета по правам человека (СПЧ) ООН была принята резолюция, представленная в основном западными странами, в защиту свободы прессы и безопасности журналистов, несмотря на цензуру российских СМИ в ЕС. В резолюции призывается в том числе воздерживаться от введения новых ограничений и устранять существующие ограничения на свободный обмен информацией. "Хотелось бы надеяться, что данная резолюция СПЧ послужит делу прекращения творящегося в западных странах и их сателлитах произвола в отношении российских журналистов и СМИ", - сказал он. Ситуация с российскими медиа на Западе в последние годы становится все сложнее. Евросоюз принял несколько пакетов санкций в отношении российских СМИ, в частности, закрыл доступ к ресурсам медиагруппы "Россия сегодня" - к сайту ria.ru, сайтам агентства Sputnik, аккаунтам Sputnik в мессенджерах и соцсетях. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, а главными угрозами называются Sputnik и RT. Многие западные политики, в том числе американские сенаторы и конгрессмены и президент Франции, обвиняли эти издания во вмешательстве в выборы в США и Франции, хотя не приводили никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными. В начале 2022 года Совет ЕС закрыл доступ к Sputnik и RT, вещающим на иностранных, в том числе европейских, языках, а затем запретил вещание крупнейших русскоязычных телеканалов, ввел персональные санкции против десятков представителей российских СМИ. Тогдашний глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель тогда бездоказательно обвинял российские власти в попытке повлиять на внутреннюю ситуацию в ЕС. Минфин США в сентябре 2024 года объявил о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей и ряда других сотрудников телеканала. Госдепартамент США ранее ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. В Москве неоднократно заявляли о неприемлемости таких мер, называя их попыткой Запада избавиться от альтернативных точек зрения. По словам президента РФ Владимира Путина, западные страны закрывают RT и чинят препятствия, потому что боятся правды. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что правдивая информация о положении дел в мире, предоставляемая RT, медиагруппой "Россия сегодня" и другими российскими ресурсами, остается востребованной. -0-
https://ria.ru/20241015/gatilov-1978228134.html
https://ria.ru/20250516/oon-2017488195.html
https://ria.ru/20241014/sanktsii-1977991605.html
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353
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353
60
сша, россия, франция, геннадий гатилов, жозеп боррель, маргарита симоньян, евросоюз, оон, европарламент
США, Россия, Франция, Геннадий Гатилов, Жозеп Боррель, Маргарита Симоньян, Евросоюз, ООН, Европарламент
Гатилов оценил резолюцию СПЧ ООН о свободе прессы

Гатилов надеется, что резолюция ООН поможет прекратить произвол против СМИ из РФ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГеннадий Гатилов
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Геннадий Гатилов. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 9 июл – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов в беседе с РИА Новости выразил надежду, что резолюция Совета ООН по правам человека (СПЧ) о свободе прессы послужит прекращению произвола в отношении российских журналистов и СМИ в западных странах.
В понедельник на 59-й сессии Совета по правам человека (СПЧ) ООН была принята резолюция, представленная в основном западными странами, в защиту свободы прессы и безопасности журналистов, несмотря на цензуру российских СМИ в ЕС. В резолюции призывается в том числе воздерживаться от введения новых ограничений и устранять существующие ограничения на свободный обмен информацией.
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Гатилов: комиссар ООН не отреагировал на санкции США против российских СМИ
15 октября 2024, 20:44
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"Хотелось бы надеяться, что данная резолюция СПЧ послужит делу прекращения творящегося в западных странах и их сателлитах произвола в отношении российских журналистов и СМИ", - сказал он.
Ситуация с российскими медиа на Западе в последние годы становится все сложнее. Евросоюз принял несколько пакетов санкций в отношении российских СМИ, в частности, закрыл доступ к ресурсам медиагруппы "Россия сегодня" - к сайту ria.ru, сайтам агентства Sputnik, аккаунтам Sputnik в мессенджерах и соцсетях.
В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, а главными угрозами называются Sputnik и RT. Многие западные политики, в том числе американские сенаторы и конгрессмены и президент Франции, обвиняли эти издания во вмешательстве в выборы в США и Франции, хотя не приводили никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
В начале 2022 года Совет ЕС закрыл доступ к Sputnik и RT, вещающим на иностранных, в том числе европейских, языках, а затем запретил вещание крупнейших русскоязычных телеканалов, ввел персональные санкции против десятков представителей российских СМИ. Тогдашний глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель тогда бездоказательно обвинял российские власти в попытке повлиять на внутреннюю ситуацию в ЕС.
Геннадий Гатилов. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Гатилов направил в ООН документ о подавлении свободы слова в 15 странах
16 мая, 20:00
Минфин США в сентябре 2024 года объявил о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей и ряда других сотрудников телеканала. Госдепартамент США ранее ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения.
В Москве неоднократно заявляли о неприемлемости таких мер, называя их попыткой Запада избавиться от альтернативных точек зрения. По словам президента РФ Владимира Путина, западные страны закрывают RT и чинят препятствия, потому что боятся правды.
Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что правдивая информация о положении дел в мире, предоставляемая RT, медиагруппой "Россия сегодня" и другими российскими ресурсами, остается востребованной. -0-
Здание МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
В "России сегодня" призвали противостоять санкциям в отношении СМИ
14 октября 2024, 17:07
 
СШАРоссияФранцияГеннадий ГатиловЖозеп БоррельМаргарита СимоньянЕвросоюзООНЕвропарламент
 
 
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