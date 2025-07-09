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G7 планирует новую встречу для обсуждения Украины
G7 планирует новую встречу для обсуждения Украины - РИА Новости, 09.07.2025
G7 планирует новую встречу для обсуждения Украины
Министры иностранных дел стран G7 планируют снова встретиться в этом году в Канаде, чтобы обсудить Украину, сообщает телеканал NHK со ссылкой на интервью главы... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T17:40:00+03:00
2025-07-09T17:40:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Министры иностранных дел стран G7 планируют снова встретиться в этом году в Канаде, чтобы обсудить Украину, сообщает телеканал NHK со ссылкой на интервью главы канадского МИД Аниты Ананд. "Ананд заявила, что она и ее коллеги по G7 планируют снова встретиться в Канаде в этом году, чтобы обсудить Украину", - говорится в сообщении телеканала. Министр также указала на то, что готовящееся мероприятие будет продолжением встречи министров, которая состоялась в ходе саммита НАТО в Гааге. В июне агентство Рейтер со ссылкой на канадского чиновника передавало, что страны "Большой семерки" (G7), чей саммит проходил тогда в Канаде, были вынуждены отказаться от совместного заявления по конфликту на Украине из-за возражений США.
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в мире, украина, канада, гаага, анита ананд, нато, g7
В мире, Украина, Канада, Гаага, Анита Ананд, НАТО, G7
G7 планирует новую встречу для обсуждения Украины
Анита Ананд: главы МИД стран G7 планируют новую встречу для обсуждения Украины