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В Челябинской области выявили сговор при обеспечении школ горячим питанием - РИА Новости, 09.07.2025
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09:02 09.07.2025 (обновлено: 09:24 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/fsb-2028071173.html
В Челябинской области выявили сговор при обеспечении школ горячим питанием
В Челябинской области выявили сговор при обеспечении школ горячим питанием - РИА Новости, 09.07.2025
В Челябинской области выявили сговор при обеспечении школ горячим питанием
Сговор между коммерческими организациями по обеспечению школ региона горячим питанием, заработавшими на этом более 90 миллионов рублей, выявлен в Челябинской... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T09:02:00+03:00
2025-07-09T09:24:00+03:00
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 9 июл – РИА Новости. Сговор между коммерческими организациями по обеспечению школ региона горячим питанием, заработавшими на этом более 90 миллионов рублей, выявлен в Челябинской области возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального УФСБ России.По данным пресс-службы, УФСБ совместно с региональным УФАС выявлены факты нарушения закона о защите конкуренции при заключении муниципальных контрактов по обеспечению горячим питанием школ Челябинской области. Заказчиком выступают подведомственные учреждения администрации Челябинска.УФСБ поясняет, что участниками картеля стали АО "Уральский комбинат питания", ООО "Детское общественное питание – ДОП", ООО "Комбинат питания", ООО "Кардинал", ООО "Диалогплюс" и два индивидуальных предпринимателя. Они для обеспечения победы конкретной компании и недопущения снижения начальной максимальной цены контракта вступили в сговор и подавали мнимые заявки на участие в торгах, что создавало видимость конкуренции. Неправомерность заключенных муниципальных контрактов подтверждено решением областного УФАС, которым установлено, что фактический доход участников сговора составил более 90 миллионов руб."На основании представленных УФСБ результатов оперативно-разыскной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 178 УК России (ограничение конкуренции)", - говорится в сообщении.Девятого апреля по местам работы и жительства руководителей организаций проведены обыски, изъяты денежные средства, предметы и документы, содержащие следы преступления, отмечается в сообщении.
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происшествия, челябинская область
Происшествия, Челябинская область
В Челябинской области выявили сговор при обеспечении школ горячим питанием

ФСБ выявила сговор при обеспечении школ в Челябинской области горячим питанием

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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ЧЕЛЯБИНСК, 9 июл – РИА Новости. Сговор между коммерческими организациями по обеспечению школ региона горячим питанием, заработавшими на этом более 90 миллионов рублей, выявлен в Челябинской области возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального УФСБ России.
По данным пресс-службы, УФСБ совместно с региональным УФАС выявлены факты нарушения закона о защите конкуренции при заключении муниципальных контрактов по обеспечению горячим питанием школ Челябинской области. Заказчиком выступают подведомственные учреждения администрации Челябинска.
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УФСБ поясняет, что участниками картеля стали АО "Уральский комбинат питания", ООО "Детское общественное питание – ДОП", ООО "Комбинат питания", ООО "Кардинал", ООО "Диалогплюс" и два индивидуальных предпринимателя. Они для обеспечения победы конкретной компании и недопущения снижения начальной максимальной цены контракта вступили в сговор и подавали мнимые заявки на участие в торгах, что создавало видимость конкуренции. Неправомерность заключенных муниципальных контрактов подтверждено решением областного УФАС, которым установлено, что фактический доход участников сговора составил более 90 миллионов руб.
"На основании представленных УФСБ результатов оперативно-разыскной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 178 УК России (ограничение конкуренции)", - говорится в сообщении.
Девятого апреля по местам работы и жительства руководителей организаций проведены обыски, изъяты денежные средства, предметы и документы, содержащие следы преступления, отмечается в сообщении.
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