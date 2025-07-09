Глава разведки Франции заявил, что сохраняет контакты с СВР России
Глава разведки Франции Лернер: Макрон просил сохранять контакты с СВР России
Париж. Архивное фото
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ПАРИЖ, 9 июл – РИА Новости. Руководитель Главного управления внешней безопасности Франции (DGSE) Николя Лернер заявил в интервью телеканалу LCI, что не прерывал контакты со Службой внешней разведки России и сохраняет их во время конфликта на Украине по просьбе президента Франции Эммануэля Макрона.
"Да, каналы (коммуникации - ред.) с разведслужбами никогда не разрывались. Президент республики был очень внимателен к этому по двум причинам: во-первых, сотрудничество в плане борьбы с исламистским терроризмом крайне важно, мы продолжаем передавать информацию и ее принимать. И также очевидно, что президент республики хотел, чтобы я поддерживал этот канал в то время, как дипломатические каналы были закрыты", - сказал Лернер.
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Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Россия никогда не отказывалась и сейчас не отказывается от контактов с западными лидерами.
Лернер напомнил, что Макрон несколько дней назад переговорил с Путиным.
"У меня также был шанс несколько раз переговорить с (главой СВР - ред.) Сергеем Нарышкиным", - отметил он, сообщив, что их последний разговор состоялся "недавно".
Согласно заявлению главы французской разведки, необходимость поддерживать коммуникацию между разведслужбами "почти никогда не знает исключений". По его словам, французская разведка продолжает коммуникацию со службами "практически со всего мира".
Контакты российских спецслужб с западными по борьбе с международным терроризмом сохраняются, заявил ранее журналистам директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Путин и Макрон в прошлый вторник провели телефонный разговор, который продлился более двух часов. Как сообщала пресс-служба Кремля, президенты обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Лидеры условились продолжить контакты в целях возможной координации позиций по ситуации на Ближнем Востоке.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что во время телефонного разговора, состоявшегося по инициативе французской стороны, Путин и Макрон провели обстоятельный обмен мнениями. По словам Пескова, Макрон не подавал сигналы о готовности обсуждать условия мира на Украине с учетом новых территориальных реалий, однако сам разговор стал хорошей возможностью донести позиции друг до друга.
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