https://ria.ru/20250709/fosagro-2028094500.html

Александр Гильгенберг возглавил "ФосАгро"

Александр Гильгенберг возглавил "ФосАгро" - РИА Новости, 09.07.2025

Александр Гильгенберг возглавил "ФосАгро"

Совет директоров "Фосагро" назначил на пост гендиректора Александра Гильгенберга, также занимающего должность гендиректора АО "Апатит", входящего в группу,... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T11:07:00+03:00

2025-07-09T11:07:00+03:00

2025-07-09T11:28:00+03:00

фосагро

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Совет директоров "Фосагро" назначил на пост гендиректора Александра Гильгенберга, также занимающего должность гендиректора АО "Апатит", входящего в группу, приняв отставку Михаила Рыбникова в связи со сменой места работы, говорится в сообщении компании."Совет директоров ПАО "Фосагро" назначил на пост генерального директора компании Александра Гильгенберга, приняв отставку с поста генерального директора Михаила Рыбникова в связи со сменой места работы", - сообщили в компании.Совет директоров "Фосагро" поблагодарил Рыбникова за большой объем проделанной работы на посту генерального директора и достигнутые под его руководством высокие результаты производственной и финансовой деятельности компании.В то же время там отметили, что в настоящее время под руководством Гильгенберга завершается разработка корпоративной стратегии развития до 2030 года, в рамках которой перед компанией будут поставлены новые амбициозные задачи."Уверен, что Александр Александрович, всю трудовую жизнь работающий в компании, начинавший в качестве рядового специалиста и последовательно поднявшийся по всем ступенькам карьерной лестницы, на посту генерального директора поможет "Фосагро" с ними уверенно справиться", - привели в сообщении слова председателя совета директоров компании Виктора Черепова.Согласно сайту "Фосагро", Гильгенберг также занимает должность генерального директора АО "Апатит", входящего в группу "Фосагро".

https://ria.ru/20250704/sterkin-2027275642.html

https://ria.ru/20250318/fosagro-2005663700.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

фосагро, экономика, россия