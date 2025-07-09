Рейтинг@Mail.ru
Александр Гильгенберг возглавил "ФосАгро" - РИА Новости, 09.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:07 09.07.2025 (обновлено: 11:28 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/fosagro-2028094500.html
Александр Гильгенберг возглавил "ФосАгро"
Александр Гильгенберг возглавил "ФосАгро" - РИА Новости, 09.07.2025
Александр Гильгенберг возглавил "ФосАгро"
Совет директоров "Фосагро" назначил на пост гендиректора Александра Гильгенберга, также занимающего должность гендиректора АО "Апатит", входящего в группу,... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T11:07:00+03:00
2025-07-09T11:28:00+03:00
фосагро
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028098407_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_81f12ac9f77954105bbb19efe1a7e03a.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Совет директоров "Фосагро" назначил на пост гендиректора Александра Гильгенберга, также занимающего должность гендиректора АО "Апатит", входящего в группу, приняв отставку Михаила Рыбникова в связи со сменой места работы, говорится в сообщении компании."Совет директоров ПАО "Фосагро" назначил на пост генерального директора компании Александра Гильгенберга, приняв отставку с поста генерального директора Михаила Рыбникова в связи со сменой места работы", - сообщили в компании.Совет директоров "Фосагро" поблагодарил Рыбникова за большой объем проделанной работы на посту генерального директора и достигнутые под его руководством высокие результаты производственной и финансовой деятельности компании.В то же время там отметили, что в настоящее время под руководством Гильгенберга завершается разработка корпоративной стратегии развития до 2030 года, в рамках которой перед компанией будут поставлены новые амбициозные задачи."Уверен, что Александр Александрович, всю трудовую жизнь работающий в компании, начинавший в качестве рядового специалиста и последовательно поднявшийся по всем ступенькам карьерной лестницы, на посту генерального директора поможет "Фосагро" с ними уверенно справиться", - привели в сообщении слова председателя совета директоров компании Виктора Черепова.Согласно сайту "Фосагро", Гильгенберг также занимает должность генерального директора АО "Апатит", входящего в группу "Фосагро".
https://ria.ru/20250704/sterkin-2027275642.html
https://ria.ru/20250318/fosagro-2005663700.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028098407_70:0:1211:856_1920x0_80_0_0_d5d0958d5877cf6eb062177f9cb7bf66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фосагро, экономика, россия
ФосАгро, Экономика, Россия
Александр Гильгенберг возглавил "ФосАгро"

Александр Гильгенберг возглавил "ФосАгро" после отставки Рыбникова

© Фото : ФОСАГРОАлександр Гильгенберг
Александр Гильгенберг - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Фото : ФОСАГРО
Александр Гильгенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Совет директоров "Фосагро" назначил на пост гендиректора Александра Гильгенберга, также занимающего должность гендиректора АО "Апатит", входящего в группу, приняв отставку Михаила Рыбникова в связи со сменой места работы, говорится в сообщении компании.
"Совет директоров ПАО "Фосагро" назначил на пост генерального директора компании Александра Гильгенберга, приняв отставку с поста генерального директора Михаила Рыбникова в связи со сменой места работы", - сообщили в компании.
Стенд ФосАгро - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Стеркин: "ФосАгро" поставила более 2 миллионов тонн минудобрений в Бразилию
4 июля, 18:45
Совет директоров "Фосагро" поблагодарил Рыбникова за большой объем проделанной работы на посту генерального директора и достигнутые под его руководством высокие результаты производственной и финансовой деятельности компании.
В то же время там отметили, что в настоящее время под руководством Гильгенберга завершается разработка корпоративной стратегии развития до 2030 года, в рамках которой перед компанией будут поставлены новые амбициозные задачи.
"Уверен, что Александр Александрович, всю трудовую жизнь работающий в компании, начинавший в качестве рядового специалиста и последовательно поднявшийся по всем ступенькам карьерной лестницы, на посту генерального директора поможет "Фосагро" с ними уверенно справиться", - привели в сообщении слова председателя совета директоров компании Виктора Черепова.
Согласно сайту "Фосагро", Гильгенберг также занимает должность генерального директора АО "Апатит", входящего в группу "Фосагро".
Первый заместитель генерального директора ПАО ФосАгро Сиродж Лоиков - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Инвестиция в будущее: как "ФосАгро" поддерживает науку и образование
18 марта, 16:07
 
ФосАгроЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала