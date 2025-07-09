Александр Гильгенберг возглавил "ФосАгро"
Александр Гильгенберг возглавил "ФосАгро" после отставки Рыбникова
© Фото : ФОСАГРОАлександр Гильгенберг
© Фото : ФОСАГРО
Александр Гильгенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Совет директоров "Фосагро" назначил на пост гендиректора Александра Гильгенберга, также занимающего должность гендиректора АО "Апатит", входящего в группу, приняв отставку Михаила Рыбникова в связи со сменой места работы, говорится в сообщении компании.
"Совет директоров ПАО "Фосагро" назначил на пост генерального директора компании Александра Гильгенберга, приняв отставку с поста генерального директора Михаила Рыбникова в связи со сменой места работы", - сообщили в компании.
Совет директоров "Фосагро" поблагодарил Рыбникова за большой объем проделанной работы на посту генерального директора и достигнутые под его руководством высокие результаты производственной и финансовой деятельности компании.
В то же время там отметили, что в настоящее время под руководством Гильгенберга завершается разработка корпоративной стратегии развития до 2030 года, в рамках которой перед компанией будут поставлены новые амбициозные задачи.
"Уверен, что Александр Александрович, всю трудовую жизнь работающий в компании, начинавший в качестве рядового специалиста и последовательно поднявшийся по всем ступенькам карьерной лестницы, на посту генерального директора поможет "Фосагро" с ними уверенно справиться", - привели в сообщении слова председателя совета директоров компании Виктора Черепова.
Согласно сайту "Фосагро", Гильгенберг также занимает должность генерального директора АО "Апатит", входящего в группу "Фосагро".