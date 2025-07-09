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Минувшая ночь в Москве оказалась теплее, чем в Сочи, рассказал синоптик - РИА Новости, 09.07.2025
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09:05 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/fobos-2028069252.html
Минувшая ночь в Москве оказалась теплее, чем в Сочи, рассказал синоптик
Минувшая ночь в Москве оказалась теплее, чем в Сочи, рассказал синоптик - РИА Новости, 09.07.2025
Минувшая ночь в Москве оказалась теплее, чем в Сочи, рассказал синоптик
Минувшей ночью воздух в Москве местами "остыл" лишь до плюс 22,6 градуса, это теплее, чем в Сочи, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T09:05:00+03:00
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евгений тишковец
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Минувшей ночью воздух в Москве местами "остыл" лишь до плюс 22,6 градуса, это теплее, чем в Сочи, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что на опорной метеостанции столицы, ВДНХ, было плюс 19,3 градуса. За всю историю этого наблюдательного пункта теплее была только ночь на 9 июля в 1986 году, когда метеорологи зафиксировали плюс 19,4 градуса. "В Тушине было плюс 18,8, Бутове плюс 17,2, а в центре столицы, на Балчуге, плюс 22,6 градуса - это даже теплее ночных показателей курортного Сочи - плюс 20 градусов. И почти соответствует дневной норме июля в Москве, которая по климату составляет плюс 23,1 градуса. До конца недели столичные ночи будут такими же аномально теплыми - около плюс 20 при климатической норме плюс 11,5 градуса", - рассказал Тишковец.
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москва, сочи, общество, евгений тишковец
Москва, Сочи, Общество, Евгений Тишковец
Минувшая ночь в Москве оказалась теплее, чем в Сочи, рассказал синоптик

Тишковец: минувшая ночь в Москве оказалась теплее, чем в курортном Сочи

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкНочь в Москве
Ночь в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Ночь в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Минувшей ночью воздух в Москве местами "остыл" лишь до плюс 22,6 градуса, это теплее, чем в Сочи, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что на опорной метеостанции столицы, ВДНХ, было плюс 19,3 градуса. За всю историю этого наблюдательного пункта теплее была только ночь на 9 июля в 1986 году, когда метеорологи зафиксировали плюс 19,4 градуса.
"В Тушине было плюс 18,8, Бутове плюс 17,2, а в центре столицы, на Балчуге, плюс 22,6 градуса - это даже теплее ночных показателей курортного Сочи - плюс 20 градусов. И почти соответствует дневной норме июля в Москве, которая по климату составляет плюс 23,1 градуса. До конца недели столичные ночи будут такими же аномально теплыми - около плюс 20 при климатической норме плюс 11,5 градуса", - рассказал Тишковец.
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Москвичам рассказали о погоде в июле
6 июля, 10:24
 
МоскваСочиОбществоЕвгений Тишковец
 
 
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