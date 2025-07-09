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Британия и ЕС отложили отправку военных на Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 09.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
00:43 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/evrosoyuz-2028042283.html
Британия и ЕС отложили отправку военных на Украину, пишут СМИ
Британия и ЕС отложили отправку военных на Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 09.07.2025
Британия и ЕС отложили отправку военных на Украину, пишут СМИ
Великобритания и Евросоюз отложили в сторону планы по отправке на Украину войск для поддержания безопасности после достижения прекращения огня из-за неудач США... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T00:43:00+03:00
2025-07-09T00:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
эммануэль макрон
дональд трамп
кир стармер
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ЛОНДОН, 9 июл – РИА Новости. Великобритания и Евросоюз отложили в сторону планы по отправке на Украину войск для поддержания безопасности после достижения прекращения огня из-за неудач США в урегулировании конфликта и отказа Вашингтона предоставить гарантии безопасности для европейских солдат, сообщила газета Telegraph со ссылкой на источники. "Британия и Европа отодвинули в сторону планы развернуть на Украине тысячи военных, потому что попытки (президента США – ред.) Дональда Трампа достичь переговорами окончания войны потерпели неудачу. Коалиция желающих сосредоточит будущие обсуждения на поддержке Киева в войне на истощение… что является очевидным смягчением планов", - говорится в статье. Следующее заседание "коалиции желающих" пройдет 10 июля в видеоформате под председательством британского премьера Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона, который находится с визитом в Лондоне. На ней западные партнеры вместо отправки войск обсудят наращивание поставок боеприпасов Киеву и стимулирование украинской оборонной промышленности, пишет Telegraph. Помимо этого, будет обсуждаться восстановление энергопроизводства на Украине и реконструкция страны после окончания конфликта, сообщает газета со ссылкой на проект повестки встречи. Отмечается, что решение членов коалиции изменить свой подход связано с продолжительными неудачами США достичь перемирия. Переговоры об отправке западных военных на Украину также провалились, поскольку лишь ограниченное число союзников согласились направить своих солдат в страну, а Вашингтон отказался предоставлять гарантии безопасности для европейского контингента, сказано в материале. Как отмечает издание, первоначальные планы по размещению военных в украинских городах, портах и на АЭС уже были ранее смягчены, и Запад рассматривал вместо этого перемещение обратно на Украину миссий по обучению солдат ВСУ. Считалось, что присутствие британских и французских инструкторов будет соответствовать обещанию направить западных военных на Украину, "не провоцируя при этом Россию", пишет газета. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания", которые будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Он отметил, что с инициативой не все согласны, однако заверил, что для ее реализации в этом нет необходимости. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
https://ria.ru/20250704/rumyniya-2027222850.html
https://ria.ru/20250707/budapesht-2027679374.html
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украина
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4.7
96
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в мире, украина, россия, сша, эммануэль макрон, дональд трамп, кир стармер, вооруженные силы украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Кир Стармер, Вооруженные силы Украины, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Евросоюз
Британия и ЕС отложили отправку военных на Украину, пишут СМИ

Telegraph: ЕС отодвинул на задний план идею отправки военных на Украину

© Фото : UK MOD © Crown copyright / Corporal C EdenБританские военнослужащие
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Фото : UK MOD © Crown copyright / Corporal C Eden
Британские военнослужащие. Архивное фото
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ЛОНДОН, 9 июл – РИА Новости. Великобритания и Евросоюз отложили в сторону планы по отправке на Украину войск для поддержания безопасности после достижения прекращения огня из-за неудач США в урегулировании конфликта и отказа Вашингтона предоставить гарантии безопасности для европейских солдат, сообщила газета Telegraph со ссылкой на источники.
"Британия и Европа отодвинули в сторону планы развернуть на Украине тысячи военных, потому что попытки (президента США – ред.) Дональда Трампа достичь переговорами окончания войны потерпели неудачу. Коалиция желающих сосредоточит будущие обсуждения на поддержке Киева в войне на истощение… что является очевидным смягчением планов", - говорится в статье.
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Премьер Румынии отверг возможность отправки военных на Украину
4 июля, 16:01
Следующее заседание "коалиции желающих" пройдет 10 июля в видеоформате под председательством британского премьера Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона, который находится с визитом в Лондоне.
На ней западные партнеры вместо отправки войск обсудят наращивание поставок боеприпасов Киеву и стимулирование украинской оборонной промышленности, пишет Telegraph. Помимо этого, будет обсуждаться восстановление энергопроизводства на Украине и реконструкция страны после окончания конфликта, сообщает газета со ссылкой на проект повестки встречи.
Отмечается, что решение членов коалиции изменить свой подход связано с продолжительными неудачами США достичь перемирия. Переговоры об отправке западных военных на Украину также провалились, поскольку лишь ограниченное число союзников согласились направить своих солдат в страну, а Вашингтон отказался предоставлять гарантии безопасности для европейского контингента, сказано в материале.
Как отмечает издание, первоначальные планы по размещению военных в украинских городах, портах и на АЭС уже были ранее смягчены, и Запад рассматривал вместо этого перемещение обратно на Украину миссий по обучению солдат ВСУ. Считалось, что присутствие британских и французских инструкторов будет соответствовать обещанию направить западных военных на Украину, "не провоцируя при этом Россию", пишет газета.
Плакат на улицах Будапешта: венгры против принятия Украины в ЕС - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
В Будапеште появились плакаты с результатами опроса о членстве Украины в ЕС
7 июля, 15:30
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания", которые будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Он отметил, что с инициативой не все согласны, однако заверил, что для ее реализации в этом нет необходимости.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
Военнослужащие в Британии - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
На Западе рассказали, что произойдет с британской армией на Украине
18 февраля, 17:57
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАЭммануэль МакронДональд ТрампКир СтармерВооруженные силы УкраиныСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Евросоюз
 
 
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