https://ria.ru/20250709/evropa-2028114526.html

В Европе не может быть обеспечена безопасность без России, завили в МИД

В Европе не может быть обеспечена безопасность без России, завили в МИД - РИА Новости, 09.07.2025

В Европе не может быть обеспечена безопасность без России, завили в МИД

Безопасность Европы не может быть обеспечена без участия России, попытки обойти это обречены на провал, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T12:16:00+03:00

2025-07-09T12:16:00+03:00

2025-07-09T12:54:00+03:00

россия

европа

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Безопасность Европы не может быть обеспечена без участия России, попытки обойти это обречены на провал, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы Дании ускорить развитие оборонной промышленности.Захарова отметила центральную задачу Копенгагена - "повсеместное противодействие России"."Карта, глобус, имеется у кого-нибудь в Дании? Могут посмотреть, что Европа, коль скоро они. планирую ее усиливать, без России не считается Европой? Как они могут противодействовать России, если Россия является частью европейского континента? Получается, они считают, что будут противодействовать европейскому континенту", - сказала она.Во главу угла Дания ставит помощь киевскому режиму, добавила Захарова."Они (власти Дании - ред.) провоцируют эскалацию кризиса, рост масштабов жертв, разрушений. Вот эта алармистская милитаристская риторика, манипулирование чувством страха у европейского населения, огромные программы вооружения, дорогостоящая и бессмысленная конфронтация с Россией не укрепляет безопасность Европы ", - отметила она в ходе брифинга в среду."Они лишь ведут к углублению разделительных линий на европейском континенте, дестабилизации, нарастанию напряженности, к усилению восприятия Евросоюза в качестве угрозы международному миру и безопасности. Безопасность Европы не может быть обеспечена без участия России. Купите кому-нибудь там в Копенгагене карту. А попытки действовать в обход или в пику интересам сам нашей страны обречены на провал и ударят рикошетом по тем, у кого эта логика зародилась", - подчеркнула Захарова.

https://ria.ru/20250708/rossiya-2027809663.html

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россия, европа, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)