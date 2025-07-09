https://ria.ru/20250709/evropa-2028003456.html

Похоже, мира не будет: России надо готовиться к худшему

Похоже, мира не будет: России надо готовиться к худшему - РИА Новости, 09.07.2025

Похоже, мира не будет: России надо готовиться к худшему

Вчера замглавы МИД России Александр Грушко после заседания внутрифракционной группы "Единая Россия" в Госдуме заявил, что страны НАТО и ЕС "конкретно готовятся... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T08:00:00+03:00

2025-07-09T08:00:00+03:00

2025-07-09T08:04:00+03:00

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Вчера замглавы МИД России Александр Грушко после заседания внутрифракционной группы "Единая Россия" в Госдуме заявил, что страны НАТО и ЕС "конкретно готовятся к военному столкновению с Российской Федерацией". Несмотря на то, что планы по ускоренной милитаризации коллективного Запада, утвержденные на саммите НАТО в Гааге, пока сталкиваются с серьезными ограничениями возможностей экономик стран НАТО И ЕС, "не стоит надеяться, что эти планы не реализуются или не будут реализованы до конца".Главный вывод: "мы должны спокойно продолжать обеспечивать свою безопасность и обороноспособность", но "надо готовиться к худшему".Этот тревожный вывод подтверждается обнародованным вчера докладом фонда "Росконгресс" под названием "Милитаризация Европы: бюджеты и география новых производственных мощностей". Основные тезисы и выводы докладаИнтересно, что выводы доклада Росконгресса тесно перекликаются с тезисами научно-практической конференции "Шлыковские чтения" ВШЭ, посвященной приоритетам военной экономики, которая прошла в мае этого года. По единодушному мнению экспертов — участников конференции, Россия обязана сделать упор не на количественном, а на качественном развитии военного строительства и военной экономики, чтобы сохраниться как значимая величина на мировой арене. Это не вопрос тактического выбора, а обязательная задача на долгосрочную перспективу. Причина: прежняя ось мирового развития, известная как "Кимерика" (Китай + Америка), разрушена — ей на смену идет модель с несколькими борющимися центрами силы (см. военные планы Европы). Главная задача для нашей страны: срочно перейти к умной военной экономике, которая руководствуется принципом "все — двойного назначения".Тема "двойного назначения" для России выходит на первый план неслучайно. В 2024 году страны НАТО потратили на военные нужды 1,5 триллиона долларов — более половины мирового военного бюджета, а военные расходы ЕС с 2021 по 2024 год выросли на 30 процентов. Если страны НАТО выйдут на 3,5 процента от ВВП на военные нужды, то они к 2030 году будут составлять 13,4 триллиона долларов. Если выйдут на пять процентов в период 2025-2030 гг., то альянс потратит на эти цели 19 триллионов.Для сравнения: запланированные бюджетом России на 2026 год военные расходы составляют 12,79 триллиона рублей, то есть 138 миллиардов евро, а нынешний военный бюджет одного ЕС превышает 326 миллиардов евро.На расширенном заседании коллегии Министерства обороны 16 декабря 2024 года Владимир Путин заявил, что расходы России на обороноспособность не могут повышаться до бесконечности: "Для того чтобы все компоненты в стране — экономика, социальная сфера, наука, образование, здравоохранение — развивались, раскачивать до бесконечности, повышать до бесконечности эти расходы мы тоже не можем". Эта тема была продолжена на пресс-конференции Путина после заседания Евразийского экономического совета (ЕАЭС) в Минске 27 июля 2025 года, где он сообщил, что Россия может сократить бюджетные расходы на оборону.Это не означает, что танков, самолетов и снарядов будет производиться меньше, — это означает, что наше оружие должно быть более смертоносным, а стоить для страны в разы дешевле. В рамках пленарного заседания ПМЭФ-2025 Владимир Путин объяснил, как этого добиться: он призвал отказаться от жесткого деления предприятий на работающие исключительно в сфере обороны или в гражданском производстве. Россия должна стремиться совместить оборонно-промышленный комплекс с гражданским сектором и производить товары двойного назначения, при этом гражданские разработки должны массово и максимально быстро внедряться в оборонной промышленности. Иными словами, развитие технологий двойного назначения и тесная интеграция российского ВПК с гражданским сектором должны повысить эффективность и конкурентоспособность российской экономики ("больше выхлопа на каждый вложенный рубль"). Мы уже серьезно опережаем Европу по этому показателю, но нужно упорно идти дальше.По словам президента, "наш ОПК набрал хороший темп, предприятия увеличили выпуск продукции и осваивают новые виды вооружений. Россия будет на новой технологической базе повышать боевые возможности Вооруженных сил, оснащать их по последнему слову техники". При этом, несмотря на серьезные военные расходы и неисчислимые санкции, наша экономика растет, а в Европе стагнирует.Надеяться на лучшее, а готовиться к худшему — делать так, чтобы противник сто, а лучше тысячу раз подумал, прежде чем делать резкие движения. Именно поэтому в Европе от слова "Россия" так сильно болит голова. И исторически, и прямо сейчас.

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https://ria.ru/20250708/nato-2027840999.html

https://ria.ru/20250701/opk-2026466431.html

https://ria.ru/20250707/lavrov-2027636792.html

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безопасность, россия, европа, гаага, александр грушко, единая россия, нато, евросоюз, владимир путин, аналитика