https://ria.ru/20250709/es-2028227594.html

Пропалестинская демонстрация прошла в Вене

Пропалестинская демонстрация прошла в Вене - РИА Новости, 09.07.2025

Пропалестинская демонстрация прошла в Вене

Пропалестинская демонстрация прошла возле Хофсбургского дворца в Вене, где в среду открылся международный семинар ОПЕК, участники критиковали нефтяной альянс,... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T20:51:00+03:00

2025-07-09T20:51:00+03:00

2025-07-09T20:51:00+03:00

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ВЕНА, 9 июл - РИА Новости. Пропалестинская демонстрация прошла возле Хофсбургского дворца в Вене, где в среду открылся международный семинар ОПЕК, участники критиковали нефтяной альянс, передает корреспондент РИА Новости. В семинаре принимают участие более 1 тысячи делегатов, включая высоких представителей из 12 стран ОПЕК и других нефтедобывающих стран. Как удалось увидеть РИА Новости, несколько десятков участников пропалестинской манифестации, в основном молодые люди, собрались на площади перед дворцом, когда гости семинара завершили первый пленарный день и ожидали отъезда на гала-ужин, который пройдёт в городской ратуше. Демонстранты размахивали палестинскими флагами и скандировали лозунги на английском и арабском языках. Помимо традиционного пропалестинского лозунга "Палестина будет свободной" они кричали на арабском "елла, елла интифада" ("давай интифаду" - ред.), а также лозунги против организации ОПЕК. "ОПЕК, ты мертва изнутри. Власть народу", - скандировали протестующие. От здания, где собрались делегаты семинара ОПЕК, они переместились к ратуше в момент прибытия туда важных гостей из нефтедобывающих стран. Полиция Вены направила усиленные наряды в места проведения манифестаций, которые старались блокировать демонстрантов и не дать им пройти к замку и ратуше.

https://ria.ru/20250706/briks-2027540564.html

https://ria.ru/20250709/konflikt-1915630213.html

вена

сектор газа

палестина

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в мире, вена, опек, сектор газа, палестина