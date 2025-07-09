Рейтинг@Mail.ru
Словакия заблокировала принятие нового пакета санкций ЕС против России - РИА Новости, 09.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:25 09.07.2025 (обновлено: 20:58 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/es-2028224266.html
Словакия заблокировала принятие нового пакета санкций ЕС против России
Словакия заблокировала принятие нового пакета санкций ЕС против России - РИА Новости, 09.07.2025
Словакия заблокировала принятие нового пакета санкций ЕС против России
Словакия второй раз за неделю заблокировала принятие Евросоюзом нового пакета санкций против России, передает телеканал Euronews со ссылкой на источники. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T20:25:00+03:00
2025-07-09T20:58:00+03:00
россия
словакия
роберт фицо
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Словакия второй раз за неделю заблокировала принятие Евросоюзом нового пакета санкций против России, передает телеканал Euronews со ссылкой на источники. "Словакия подтвердила в среду, что пока сохранит право вето на новый пакет санкций, который ЕС намерен ввести против России. &lt;…&gt; Вето было подтверждено в ходе встречи послов в Брюсселе, где санкции были вынесены на рассмотрение для одобрения и вновь заблокированы", — говорится в публикации. По данным телеканала, дипломаты еще надеются на достижение компромисса в ближайшие дни. На прошлой неделе Словакия уже заблокировала этот пакет, заявив, что продолжит консультации с Еврокомиссией об энергоресурсах. Против санкций выступает также Венгрия: по словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, Брюссель хочет в обход собственных правил запретить Будапешту и Братиславе покупать российские нефть и газ. Планы ЕС по энергоносителямВ начале мая ЕК опубликовала план по полному отказу от российских энергоносителей:Восемнадцатый пакетЕврокомиссия в рамках 18-го пакета санкций против России предложила:Как заявлял Владимир Путин, против физических и юридических лиц из России ввели 28 595 санкций — это кратно больше, чем против всех остальных стран, вместе взятых. Ограничительные меры, по словам президента, представляют собой механизм системного стратегического давления на Москву, поэтому, даже если их ослабят, конкуренты найдут другой способ вставить России палки в колеса.
https://ria.ru/20250610/slovakiya-2022128893.html
https://ria.ru/20250709/evropa-2028003456.html
https://ria.ru/20250703/vengriya-2026822406.html
https://ria.ru/20250611/evropa-2022038053.html
россия
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_16ed46ce44726cd6277e5612151bce9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, словакия, роберт фицо, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Словакия, Роберт Фицо, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, В мире
Словакия заблокировала принятие нового пакета санкций ЕС против России

Euronews: Словакия заблокировала принятие нового пакета санкций ЕС против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания ЕК в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания ЕК в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания ЕК в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Словакия второй раз за неделю заблокировала принятие Евросоюзом нового пакета санкций против России, передает телеканал Euronews со ссылкой на источники.
"Словакия подтвердила в среду, что пока сохранит право вето на новый пакет санкций, который ЕС намерен ввести против России. <…> Вето было подтверждено в ходе встречи послов в Брюсселе, где санкции были вынесены на рассмотрение для одобрения и вновь заблокированы", — говорится в публикации.
Резиденция президента Словакии в Братиславе - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Словакия назвала условие, при котором поддержит санкции ЕС против России
10 июня, 21:32
По данным телеканала, дипломаты еще надеются на достижение компромисса в ближайшие дни.
На прошлой неделе Словакия уже заблокировала этот пакет, заявив, что продолжит консультации с Еврокомиссией об энергоресурсах. Против санкций выступает также Венгрия: по словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, Брюссель хочет в обход собственных правил запретить Будапешту и Братиславе покупать российские нефть и газ.

В 2022 году Венгрия и Словакия добились освобождения от антироссийских санкций для поставок нефти по южной ветке трубопровода "Дружба".

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Похоже, мира не будет: России надо готовиться к худшему
Вчера, 08:00

Планы ЕС по энергоносителям

В начале мая ЕК опубликовала план по полному отказу от российских энергоносителей:
  • речь идет о газе, нефти и атомном топливе;
  • до конца года предлагается ввести запрет на импорт по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым сделкам;
  • запрет также может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и СПГ, импортируемого из России по долгосрочным контрактам;
  • он должен вступить в силу не позднее конца 2027-го;
  • утверждается, что такие меры разработаны для "сохранения безопасности поставок энергоносителей в Евросоюз и ограничения любого влияния на цены и рынки".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Трамп разрешил Венгрии расколоть Европу
3 июля, 08:00

Восемнадцатый пакет

Еврокомиссия в рамках 18-го пакета санкций против России предложила:
  • снизить потолок цен на нефть до 45 долларов за баррель;
  • запретить использовать инфраструктуру "Северных потоков";
  • отключить от системы SWIFT еще 22 российских банка;
  • расширить экспортные ограничения на 2,5 миллиарда евро;
  • запретить импорт в ЕС нефтепродуктов на основе российской нефти;
  • ввести ограничения в отношении "связанных с Россией судов";
  • принять меры по защите Бельгии от возможных исков Москвы из-за замороженных активов.
Как заявлял Владимир Путин, против физических и юридических лиц из России ввели 28 595 санкций — это кратно больше, чем против всех остальных стран, вместе взятых. Ограничительные меры, по словам президента, представляют собой механизм системного стратегического давления на Москву, поэтому, даже если их ослабят, конкуренты найдут другой способ вставить России палки в колеса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
В Европе накаляются газовые страсти
11 июня, 08:00
 
РоссияСловакияРоберт ФицоЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала