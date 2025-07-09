https://ria.ru/20250709/es-2028224266.html

Словакия заблокировала принятие нового пакета санкций ЕС против России

Словакия заблокировала принятие нового пакета санкций ЕС против России - РИА Новости, 09.07.2025

Словакия заблокировала принятие нового пакета санкций ЕС против России

Словакия второй раз за неделю заблокировала принятие Евросоюзом нового пакета санкций против России, передает телеканал Euronews со ссылкой на источники. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T20:25:00+03:00

2025-07-09T20:25:00+03:00

2025-07-09T20:58:00+03:00

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Словакия второй раз за неделю заблокировала принятие Евросоюзом нового пакета санкций против России, передает телеканал Euronews со ссылкой на источники. "Словакия подтвердила в среду, что пока сохранит право вето на новый пакет санкций, который ЕС намерен ввести против России. <…> Вето было подтверждено в ходе встречи послов в Брюсселе, где санкции были вынесены на рассмотрение для одобрения и вновь заблокированы", — говорится в публикации. По данным телеканала, дипломаты еще надеются на достижение компромисса в ближайшие дни. На прошлой неделе Словакия уже заблокировала этот пакет, заявив, что продолжит консультации с Еврокомиссией об энергоресурсах. Против санкций выступает также Венгрия: по словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, Брюссель хочет в обход собственных правил запретить Будапешту и Братиславе покупать российские нефть и газ. Планы ЕС по энергоносителямВ начале мая ЕК опубликовала план по полному отказу от российских энергоносителей:Восемнадцатый пакетЕврокомиссия в рамках 18-го пакета санкций против России предложила:Как заявлял Владимир Путин, против физических и юридических лиц из России ввели 28 595 санкций — это кратно больше, чем против всех остальных стран, вместе взятых. Ограничительные меры, по словам президента, представляют собой механизм системного стратегического давления на Москву, поэтому, даже если их ослабят, конкуренты найдут другой способ вставить России палки в колеса.

https://ria.ru/20250610/slovakiya-2022128893.html

https://ria.ru/20250709/evropa-2028003456.html

https://ria.ru/20250703/vengriya-2026822406.html

https://ria.ru/20250611/evropa-2022038053.html

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россия, словакия, роберт фицо, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире