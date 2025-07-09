Словакия заблокировала принятие нового пакета санкций ЕС против России
Euronews: Словакия заблокировала принятие нового пакета санкций ЕС против России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания ЕК в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания ЕК в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Словакия второй раз за неделю заблокировала принятие Евросоюзом нового пакета санкций против России, передает телеканал Euronews со ссылкой на источники.
По данным телеканала, дипломаты еще надеются на достижение компромисса в ближайшие дни.
На прошлой неделе Словакия уже заблокировала этот пакет, заявив, что продолжит консультации с Еврокомиссией об энергоресурсах. Против санкций выступает также Венгрия: по словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, Брюссель хочет в обход собственных правил запретить Будапешту и Братиславе покупать российские нефть и газ.
В 2022 году Венгрия и Словакия добились освобождения от антироссийских санкций для поставок нефти по южной ветке трубопровода "Дружба".
Планы ЕС по энергоносителям
В начале мая ЕК опубликовала план по полному отказу от российских энергоносителей:
- речь идет о газе, нефти и атомном топливе;
- до конца года предлагается ввести запрет на импорт по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым сделкам;
- запрет также может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и СПГ, импортируемого из России по долгосрочным контрактам;
- он должен вступить в силу не позднее конца 2027-го;
- утверждается, что такие меры разработаны для "сохранения безопасности поставок энергоносителей в Евросоюз и ограничения любого влияния на цены и рынки".
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Восемнадцатый пакет
Еврокомиссия в рамках 18-го пакета санкций против России предложила:
- снизить потолок цен на нефть до 45 долларов за баррель;
- запретить использовать инфраструктуру "Северных потоков";
- отключить от системы SWIFT еще 22 российских банка;
- расширить экспортные ограничения на 2,5 миллиарда евро;
- запретить импорт в ЕС нефтепродуктов на основе российской нефти;
- ввести ограничения в отношении "связанных с Россией судов";
- принять меры по защите Бельгии от возможных исков Москвы из-за замороженных активов.
Как заявлял Владимир Путин, против физических и юридических лиц из России ввели 28 595 санкций — это кратно больше, чем против всех остальных стран, вместе взятых. Ограничительные меры, по словам президента, представляют собой механизм системного стратегического давления на Москву, поэтому, даже если их ослабят, конкуренты найдут другой способ вставить России палки в колеса.
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