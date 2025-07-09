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В Ивановской и Ярославской областях обесточены некоторые населенные пункты - РИА Новости, 09.07.2025
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10:38 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/elektrichestvo-2028088875.html
В Ивановской и Ярославской областях обесточены некоторые населенные пункты
В Ивановской и Ярославской областях обесточены некоторые населенные пункты - РИА Новости, 09.07.2025
В Ивановской и Ярославской областях обесточены некоторые населенные пункты
Около 270 населенных пунктов, в которых проживают около 25,6 тысячи человек, остаются без энергоснабжения на территории Ивановской и Ярославской областей из-за... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T10:38:00+03:00
2025-07-09T10:38:00+03:00
происшествия
ярославская область
ивановская область
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Около 270 населенных пунктов, в которых проживают около 25,6 тысячи человек, остаются без энергоснабжения на территории Ивановской и Ярославской областей из-за воздействия мощного циклона, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "На утро среды в Ярославской области без энергоснабжения 226 населенных пунктов с населением 15,47 тысячи человек, в Ивановской области - 43 населенных пункта с населением 10,1 тысячи человек",- сказал собеседник агентства. По его словам, в результате воздействия стихии на территории Ярославской и Ивановской областей произошло отключение 419 трансформаторных подстанций.
https://ria.ru/20250704/svet-2027177669.html
ярославская область
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происшествия, ярославская область, ивановская область
Происшествия, Ярославская область, Ивановская область
В Ивановской и Ярославской областях обесточены некоторые населенные пункты

В Ивановской и Ярославской областях без света остаются около 25,6 тысячи человек

© Fotolia / saidin jusohЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Fotolia / saidin jusoh
Линии электропередачи . Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Около 270 населенных пунктов, в которых проживают около 25,6 тысячи человек, остаются без энергоснабжения на территории Ивановской и Ярославской областей из-за воздействия мощного циклона, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"На утро среды в Ярославской области без энергоснабжения 226 населенных пунктов с населением 15,47 тысячи человек, в Ивановской области - 43 населенных пункта с населением 10,1 тысячи человек",- сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате воздействия стихии на территории Ярославской и Ивановской областей произошло отключение 419 трансформаторных подстанций.
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