https://ria.ru/20250709/elektrichestvo-2028088875.html
В Ивановской и Ярославской областях обесточены некоторые населенные пункты
В Ивановской и Ярославской областях обесточены некоторые населенные пункты - РИА Новости, 09.07.2025
В Ивановской и Ярославской областях обесточены некоторые населенные пункты
Около 270 населенных пунктов, в которых проживают около 25,6 тысячи человек, остаются без энергоснабжения на территории Ивановской и Ярославской областей из-за... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T10:38:00+03:00
2025-07-09T10:38:00+03:00
2025-07-09T10:38:00+03:00
происшествия
ярославская область
ивановская область
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Около 270 населенных пунктов, в которых проживают около 25,6 тысячи человек, остаются без энергоснабжения на территории Ивановской и Ярославской областей из-за воздействия мощного циклона, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "На утро среды в Ярославской области без энергоснабжения 226 населенных пунктов с населением 15,47 тысячи человек, в Ивановской области - 43 населенных пункта с населением 10,1 тысячи человек",- сказал собеседник агентства. По его словам, в результате воздействия стихии на территории Ярославской и Ивановской областей произошло отключение 419 трансформаторных подстанций.
https://ria.ru/20250704/svet-2027177669.html
ярославская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ярославская область, ивановская область
Происшествия, Ярославская область, Ивановская область
В Ивановской и Ярославской областях обесточены некоторые населенные пункты
В Ивановской и Ярославской областях без света остаются около 25,6 тысячи человек