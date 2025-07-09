https://ria.ru/20250709/elektrichestvo-2028088875.html

В Ивановской и Ярославской областях обесточены некоторые населенные пункты

В Ивановской и Ярославской областях обесточены некоторые населенные пункты - РИА Новости, 09.07.2025

В Ивановской и Ярославской областях обесточены некоторые населенные пункты

Около 270 населенных пунктов, в которых проживают около 25,6 тысячи человек, остаются без энергоснабжения на территории Ивановской и Ярославской областей из-за... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T10:38:00+03:00

2025-07-09T10:38:00+03:00

2025-07-09T10:38:00+03:00

происшествия

ярославская область

ивановская область

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Около 270 населенных пунктов, в которых проживают около 25,6 тысячи человек, остаются без энергоснабжения на территории Ивановской и Ярославской областей из-за воздействия мощного циклона, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "На утро среды в Ярославской области без энергоснабжения 226 населенных пунктов с населением 15,47 тысячи человек, в Ивановской области - 43 населенных пункта с населением 10,1 тысячи человек",- сказал собеседник агентства. По его словам, в результате воздействия стихии на территории Ярославской и Ивановской областей произошло отключение 419 трансформаторных подстанций.

https://ria.ru/20250704/svet-2027177669.html

ярославская область

ивановская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ярославская область, ивановская область