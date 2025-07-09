https://ria.ru/20250709/ekonomika-2028241723.html

Законопроект о платформенной экономике сбалансирован, заявил глава АКИТ

Законопроект о платформенной экономике сбалансирован, заявил глава АКИТ - РИА Новости, 09.07.2025

Законопроект о платформенной экономике сбалансирован, заявил глава АКИТ

Законопроект о платформенной экономике сбалансирован - он позволит сделать отношения всех сторон бизнеса предсказуемыми и прозрачными, однако даже внутри... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T23:09:00+03:00

2025-07-09T23:09:00+03:00

2025-07-09T23:09:00+03:00

экономика

технологии

россия

вячеслав володин

госдума рф

ассоциация компаний интернет-торговли (акит)

wildberries

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Законопроект о платформенной экономике сбалансирован - он позволит сделать отношения всех сторон бизнеса предсказуемыми и прозрачными, однако даже внутри отрасли сохраняется запрос на дополнительное обсуждение, прокомментировал РИА Новости президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Госдума ранее в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект о платформенной экономике, который регулирует деятельность посреднических цифровых платформ в РФ. На подачу поправок к нему отводится пять дней. Председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что правительству нужно продолжить диалог с Госдумой по законопроекту, чтобы до второго чтения обсудить вопросы и получить поддержку. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2027 года. "На наш взгляд, законопроект является сбалансированным. При этом, запрос на дополнительное обсуждение со стороны рынка сохраняется даже внутри АКИТ. Главное, что этот закон однозначно позволит сделать отношения всех сторон бизнеса более предсказуемыми и прозрачными, а значит и более эффективными", - сказал Соколов. Он отметил, что это один из самых сложных и фундаментальных законов современной России, потому что в нем впервые регулируется очень многое: "Не случайно появлению документа предшествовали многочисленные обсуждения с компаниями, отраслевыми ассоциациями, а также внесение огромного количества дополнений и поправок - от этого нового закона зависит дальнейшее развитие всей цифровой отрасли". Директор по связям с государственными органами объединенной компании Wildberries и Russ Евгений Этин отметил в беседе с РИА Новости, что текущая редакция законопроекта учитывает интересы всех сторон платформенного бизнеса и позицию участников рынка, а также призвана ввести единые стандарты для отрасли. По его мнению, срок вступления закона в силу позволит платформам и их партнерам подготовиться к реализации всех требований. "На наш взгляд, законопроект справедливо распределяет ответственность между всеми участниками процесса - в частности, продавцом и площадкой: каждый из них в части требований к размещению предложений о товарах отвечает за тот объем действий, который от него требуется", - добавил Этин. Как добавили РИА Новости в пресс-службе Ozon, подготовка законопроекта в диалоге с бизнесом позволила учесть специфику и интересы рынка, а также задать правила, которые строже защищают интересы покупателей и предпринимателей. "Мы уже учитываем в работе многие положения документа и сможем адаптировать все бизнес-процессы под новые нормы в течение переходного периода", - добавили в компании.

https://ria.ru/20250709/reshetnikov-2028179681.html

https://ria.ru/20250703/mishustin-2026945757.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, вячеслав володин, госдума рф, ассоциация компаний интернет-торговли (акит), wildberries