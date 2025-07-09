Эксперт призвал западные компании обратить внимание на экономику России
Торрембини: западным компаниям надо искать новые формы сотрудничества с РФ
Российский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Экономика России в новых геополитических условиях кардинально меняется, западным компаниям надо не слушать европейских политиков, а стараться не упустить момент и искать новые формы сотрудничества с партнерами, пока открывающиеся ниши в разных отраслях экономики РФ не займет бизнес из Китая и других азиатских стран, заявил РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини.
"Чуть ли не каждый день из Брюсселя идут сигналы – держаться подальше от России. Западные компании без конца пугают тем, что экономика страны за три года СВО стала военной, что она, мол, находится в плачевном состоянии. Это не правда. Западному бизнесу пора перестать слушать западных политиков", - сказал он в кулуарах круглого стола GIM Unimpresa "Будущее иностранных компаний в России".
"Все отрасли экономики России сегодня работают. Более того, под влиянием новой геополитической ситуации они начинают кардинально меняться. Впервые за долгую историю у России появляется шанс свою экономику диверсифицировать, уйти от нефтяной зависимости", - добавил собеседник агентства.
По его словам, в этих условиях "задача западных компаний - не упустить свой шанс".
"Предприниматели, работающие в России, должны понять, что происходит в стране. Анализировать, искать новые формы сотрудничества с партнерами. В противном случае есть риск опоздать, когда открывающиеся в разных областях экономики России ниши займут деловые люди из КНР и других стран Азии", - заметил Торрембини.
Президент России Владимир Путин, рассуждая о возможности возвращения в страну иностранных компаний, указывал, что нужно отнестись к этому самым внимательным образом, чтобы не утратить приобретенный потенциал. В свою очередь вице-премьер РФ Дмитрий Мантуров говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности.