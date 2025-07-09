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Евросоюз сократил поставки духов и косметики в США
Евросоюз сократил поставки духов и косметики в США - РИА Новости, 09.07.2025
Евросоюз сократил поставки духов и косметики в США
Евросоюз в мае сократил поставки духов и косметики в США более чем на пятую часть – до минимума с февраля 2023 года, больше всего импортировались духи, уходовая РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T21:49:00+03:00
2025-07-09T21:49:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Евросоюз в мае сократил поставки духов и косметики в США более чем на пятую часть – до минимума с февраля 2023 года, больше всего импортировались духи, уходовая и декоративная косметика, а также шампуни, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Общий импорт Штатами косметических и туалетных средств из Евросоюза по итогам мая составил 502,4 миллиона долларов. В месячном выражении объем поставок сократился на четверть, а в годовом - на 22%. Больше всего американцы покупали у европейцев парфюм и туалетную воду – на 250,3 миллиона долларов. Главным образом это были духи на спиртовой основе. Следом расположилась косметика - ее импорт Штатами составил 186,8 миллиона долларов, в основном это уходовая косметика, средства для макияжа губ и глаз. Поставки шампуней и других средств для ухода за волосами достигли в мае 36,8 миллиона долларов. Различной продукции для ухода за собой - на 16,5 миллиона долларов. В частности это были растворы для линз, средства для удаления волос, дезодоранты и ароматы для помещений. Меньше всего в Штаты из ЕС приезжало средств для гигиены полости рта и зубов - на 12 миллионов долларов.
https://ria.ru/20250510/kosmetika-2016163606.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, евросоюз, в мире
Евросоюз сократил поставки духов и косметики в США
ЕС в мае на 1/5 сократил поставки духов и косметики в США, до минимума с 2023 г
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Евросоюз в мае сократил поставки духов и косметики в США более чем на пятую часть – до минимума с февраля 2023 года, больше всего импортировались духи, уходовая и декоративная косметика, а также шампуни, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
Общий импорт Штатами косметических и туалетных средств из Евросоюза по итогам мая составил 502,4 миллиона долларов. В месячном выражении объем поставок сократился на четверть, а в годовом - на 22%.
Больше всего американцы покупали у европейцев парфюм и туалетную воду – на 250,3 миллиона долларов. Главным образом это были духи на спиртовой основе. Следом расположилась косметика - ее импорт Штатами составил 186,8 миллиона долларов, в основном это уходовая косметика, средства для макияжа губ и глаз.
Поставки шампуней и других средств для ухода за волосами достигли в мае 36,8 миллиона долларов. Различной продукции для ухода за собой - на 16,5 миллиона долларов. В частности это были растворы для линз, средства для удаления волос, дезодоранты и ароматы для помещений.
Меньше всего в Штаты из ЕС
приезжало средств для гигиены полости рта и зубов - на 12 миллионов долларов.