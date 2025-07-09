https://ria.ru/20250709/dtp-2028188870.html
В Москве на железнодорожном переезде столкнулись тепловоз и легковая машина
В Москве на железнодорожном переезде столкнулись тепловоз и легковая машина - РИА Новости, 09.07.2025
В Москве на железнодорожном переезде столкнулись тепловоз и легковая машина
Тепловоз с вагонами и легковой автомобиль столкнулись на железнодорожном переезде на юго-востоке Москвы, по предварительной информации, есть пострадавшие,... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T17:32:00+03:00
2025-07-09T17:32:00+03:00
2025-07-09T17:32:00+03:00
происшествия
авто
москва
угроза наводнения в петербурге (2025)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799954_619:612:3170:2047_1920x0_80_0_0_37fe6ccb90ea76897254d97059648385.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Тепловоз с вагонами и легковой автомобиль столкнулись на железнодорожном переезде на юго-востоке Москвы, по предварительной информации, есть пострадавшие, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "На железнодорожном переезде в районе 2-й Вольской улицы произошло столкновение тепловоза с вагонами и легкового автомобиля", - сказал собеседник агентства. Представитель экстренных служб добавил, что водителя и пассажиров легковушки осматривают врачи "скорой". "На движение электропоездов ДТП не влияет, ветка уходит в тупик", - заключил источник.
https://ria.ru/20250512/priamure-2016413579.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799954_602:121:3170:2047_1920x0_80_0_0_059d95a4e320754a6a3faa3ab89eca56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, москва, угроза наводнения в петербурге (2025)
Происшествия, Авто, Москва, Угроза наводнения в Петербурге (2025)
В Москве на железнодорожном переезде столкнулись тепловоз и легковая машина
На юго-востоке Москвы столкнулись тепловоз и легковушка, есть пострадавшие