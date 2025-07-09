https://ria.ru/20250709/dtp-2028188870.html

В Москве на железнодорожном переезде столкнулись тепловоз и легковая машина

В Москве на железнодорожном переезде столкнулись тепловоз и легковая машина - РИА Новости, 09.07.2025

В Москве на железнодорожном переезде столкнулись тепловоз и легковая машина

Тепловоз с вагонами и легковой автомобиль столкнулись на железнодорожном переезде на юго-востоке Москвы, по предварительной информации, есть пострадавшие,... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T17:32:00+03:00

2025-07-09T17:32:00+03:00

2025-07-09T17:32:00+03:00

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Тепловоз с вагонами и легковой автомобиль столкнулись на железнодорожном переезде на юго-востоке Москвы, по предварительной информации, есть пострадавшие, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "На железнодорожном переезде в районе 2-й Вольской улицы произошло столкновение тепловоза с вагонами и легкового автомобиля", - сказал собеседник агентства. Представитель экстренных служб добавил, что водителя и пассажиров легковушки осматривают врачи "скорой". "На движение электропоездов ДТП не влияет, ветка уходит в тупик", - заключил источник.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, москва, угроза наводнения в петербурге (2025)