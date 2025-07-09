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В Москве на железнодорожном переезде столкнулись тепловоз и легковая машина - РИА Новости, 09.07.2025
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17:32 09.07.2025
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В Москве на железнодорожном переезде столкнулись тепловоз и легковая машина
В Москве на железнодорожном переезде столкнулись тепловоз и легковая машина - РИА Новости, 09.07.2025
В Москве на железнодорожном переезде столкнулись тепловоз и легковая машина
Тепловоз с вагонами и легковой автомобиль столкнулись на железнодорожном переезде на юго-востоке Москвы, по предварительной информации, есть пострадавшие,... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T17:32:00+03:00
2025-07-09T17:32:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Тепловоз с вагонами и легковой автомобиль столкнулись на железнодорожном переезде на юго-востоке Москвы, по предварительной информации, есть пострадавшие, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "На железнодорожном переезде в районе 2-й Вольской улицы произошло столкновение тепловоза с вагонами и легкового автомобиля", - сказал собеседник агентства. Представитель экстренных служб добавил, что водителя и пассажиров легковушки осматривают врачи "скорой". "На движение электропоездов ДТП не влияет, ветка уходит в тупик", - заключил источник.
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происшествия, авто, москва, угроза наводнения в петербурге (2025)
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В Москве на железнодорожном переезде столкнулись тепловоз и легковая машина

На юго-востоке Москвы столкнулись тепловоз и легковушка, есть пострадавшие

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Тепловоз с вагонами и легковой автомобиль столкнулись на железнодорожном переезде на юго-востоке Москвы, по предварительной информации, есть пострадавшие, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
«
"На железнодорожном переезде в районе 2-й Вольской улицы произошло столкновение тепловоза с вагонами и легкового автомобиля", - сказал собеседник агентства.
Представитель экстренных служб добавил, что водителя и пассажиров легковушки осматривают врачи "скорой".
"На движение электропоездов ДТП не влияет, ветка уходит в тупик", - заключил источник.
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