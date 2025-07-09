https://ria.ru/20250709/dtp-2028071645.html

В Подмосковье в ДТП погибли два человека

В Подмосковье в ДТП погибли два человека - РИА Новости, 09.07.2025

В Подмосковье в ДТП погибли два человека

ДТП с участием автомобиля и микроавтобуса произошло в Подмосковье, погибли два человека, еще восемь, среди которых шестеро детей в возрасте от 8 до 17 лет,... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T09:22:00+03:00

2025-07-09T09:22:00+03:00

2025-07-09T09:40:00+03:00

происшествия

авто

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. ДТП с участием автомобиля и микроавтобуса произошло в Подмосковье, погибли два человека, еще восемь, среди которых шестеро детей в возрасте от 8 до 17 лет, госпитализированы, сообщает подмосковная полиция. "Сегодня примерно в 01.00 мск на 18-м километре автодороги "Луховицы — М-5 "Урал" — Зарайск" произошло дорожно-транспортное происшествие... В результате ДТП водитель "БМВ" и 10-летний пассажир "Хендэ" погибли, а также с телесными повреждениями госпитализированы водитель и семеро пассажиров "Хендэ", среди которых шестеро детей в возрасте от 8 до 17 лет", - говорится в Telegram-канале ведомства. По предварительной информации, 26-летний водитель, управляя автомобилем марки "БМВ", выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом "Хендэ". Сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.

https://rsport.ria.ru/20250708/zhota-2027954534.html

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происшествия, авто, московская область (подмосковье), россия