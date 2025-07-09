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В Подмосковье в ДТП погибли два человека - РИА Новости, 09.07.2025
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09:22 09.07.2025 (обновлено: 09:40 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/dtp-2028071645.html
В Подмосковье в ДТП погибли два человека
В Подмосковье в ДТП погибли два человека - РИА Новости, 09.07.2025
В Подмосковье в ДТП погибли два человека
ДТП с участием автомобиля и микроавтобуса произошло в Подмосковье, погибли два человека, еще восемь, среди которых шестеро детей в возрасте от 8 до 17 лет,... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T09:22:00+03:00
2025-07-09T09:40:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. ДТП с участием автомобиля и микроавтобуса произошло в Подмосковье, погибли два человека, еще восемь, среди которых шестеро детей в возрасте от 8 до 17 лет, госпитализированы, сообщает подмосковная полиция. "Сегодня примерно в 01.00 мск на 18-м километре автодороги "Луховицы — М-5 "Урал" — Зарайск" произошло дорожно-транспортное происшествие... В результате ДТП водитель "БМВ" и 10-летний пассажир "Хендэ" погибли, а также с телесными повреждениями госпитализированы водитель и семеро пассажиров "Хендэ", среди которых шестеро детей в возрасте от 8 до 17 лет", - говорится в Telegram-канале ведомства. По предварительной информации, 26-летний водитель, управляя автомобилем марки "БМВ", выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом "Хендэ". Сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.
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происшествия, авто, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Авто, Московская область (Подмосковье), Россия
В Подмосковье в ДТП погибли два человека

Два человека погибли в ДТП с участием автомобиля и микроавтобуса в Подмосковье

© Фото : ГУ МВД России по Московской областиНа месте ДТП с участием автомобиля и микроавтобуса в Подмосковье. 9 июля 2025
На месте ДТП с участием автомобиля и микроавтобуса в Подмосковье. 9 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Фото : ГУ МВД России по Московской области
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. ДТП с участием автомобиля и микроавтобуса произошло в Подмосковье, погибли два человека, еще восемь, среди которых шестеро детей в возрасте от 8 до 17 лет, госпитализированы, сообщает подмосковная полиция.
"Сегодня примерно в 01.00 мск на 18-м километре автодороги "Луховицы — М-5 "Урал" — Зарайск" произошло дорожно-транспортное происшествие... В результате ДТП водитель "БМВ" и 10-летний пассажир "Хендэ" погибли, а также с телесными повреждениями госпитализированы водитель и семеро пассажиров "Хендэ", среди которых шестеро детей в возрасте от 8 до 17 лет", - говорится в Telegram-канале ведомства.
По предварительной информации, 26-летний водитель, управляя автомобилем марки "БМВ", выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом "Хендэ".
Сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.
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