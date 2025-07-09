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Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Крымом
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Крымом - РИА Новости, 09.07.2025
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Крымом
Дежурные средства российской ПВО в среду сбили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T13:08:00+03:00
2025-07-09T13:08:00+03:00
2025-07-09T13:17:00+03:00
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО в среду сбили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны РФ."9 июля т.г. около 11.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении ведомства.
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республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Крымом
Минобороны: ПВО уничтожила БПЛА ВСУ над Крымом