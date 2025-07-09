Рейтинг@Mail.ru
Украинский беспилотник повредил три частных дома в ДНР - РИА Новости, 09.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:27 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/dom-2028189209.html
Украинский беспилотник повредил три частных дома в ДНР
Украинский беспилотник повредил три частных дома в ДНР - РИА Новости, 09.07.2025
Украинский беспилотник повредил три частных дома в ДНР
Три частных жилых дома получили повреждения в результате атаки украинского беспилотника по Шахтерску в ДНР, сообщили в управлении администрации главы и... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T17:27:00+03:00
2025-07-09T17:27:00+03:00
шахтерск (сахалинская область)
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028188682_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_afd910911b15e35eb579e7a7b8e21444.jpg
ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Три частных жилых дома получили повреждения в результате атаки украинского беспилотника по Шахтерску в ДНР, сообщили в управлении администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. По данным управления, ВСУ в 01.37 атаковали Шахтерск при помощи дрона-камикадзе. "Специалисты управления... подтвердили факт применения противником ударного БПЛА самолетного типа с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) по территории н.п. Шахтерск.... задокументированы повреждения остекления, фасадов, кровли и ограждения в трех частных жилых домах по ул. Минской", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Отмечается, что обошлось без пострадавших.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
шахтерск (сахалинская область)
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028188682_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_598303ec8f6fad2e39fd71a8d6e4924f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шахтерск (сахалинская область), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, происшествия
Шахтерск (Сахалинская область), Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинский беспилотник повредил три частных дома в ДНР

При атаке БПЛА по Шахтерску в ДНР повреждены 3 частных дома

© Фото : Представительство ДНР в СЦККФрагмент ударного БПЛА ВСУ, атаковавшего Шахтерск, ДНР
Фрагмент ударного БПЛА ВСУ, атаковавшего Шахтерск, ДНР - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Фото : Представительство ДНР в СЦКК
Фрагмент ударного БПЛА ВСУ, атаковавшего Шахтерск, ДНР
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Три частных жилых дома получили повреждения в результате атаки украинского беспилотника по Шахтерску в ДНР, сообщили в управлении администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
По данным управления, ВСУ в 01.37 атаковали Шахтерск при помощи дрона-камикадзе.
"Специалисты управления... подтвердили факт применения противником ударного БПЛА самолетного типа с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) по территории н.п. Шахтерск.... задокументированы повреждения остекления, фасадов, кровли и ограждения в трех частных жилых домах по ул. Минской", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что обошлось без пострадавших.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Шахтерск (Сахалинская область)Донецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала