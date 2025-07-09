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Украинский беспилотник повредил три частных дома в ДНР

Украинский беспилотник повредил три частных дома в ДНР - РИА Новости, 09.07.2025

Украинский беспилотник повредил три частных дома в ДНР

Три частных жилых дома получили повреждения в результате атаки украинского беспилотника по Шахтерску в ДНР, сообщили в управлении администрации главы и... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T17:27:00+03:00

2025-07-09T17:27:00+03:00

2025-07-09T17:27:00+03:00

шахтерск (сахалинская область)

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Три частных жилых дома получили повреждения в результате атаки украинского беспилотника по Шахтерску в ДНР, сообщили в управлении администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. По данным управления, ВСУ в 01.37 атаковали Шахтерск при помощи дрона-камикадзе. "Специалисты управления... подтвердили факт применения противником ударного БПЛА самолетного типа с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) по территории н.п. Шахтерск.... задокументированы повреждения остекления, фасадов, кровли и ограждения в трех частных жилых домах по ул. Минской", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Отмечается, что обошлось без пострадавших.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

шахтерск (сахалинская область)

донецкая народная республика

украина

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шахтерск (сахалинская область), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, происшествия