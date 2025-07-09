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Большая часть бюджета Пентагона отходит частникам, показало исследование - РИА Новости, 09.07.2025
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03:58 09.07.2025 (обновлено: 07:01 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/doklad-2028053022.html
Большая часть бюджета Пентагона отходит частникам, показало исследование
Большая часть бюджета Пентагона отходит частникам, показало исследование - РИА Новости, 09.07.2025
Большая часть бюджета Пентагона отходит частникам, показало исследование
Большая часть бюджета минобороны США за последние пять лет отошла частным компаниям, следует из доклада американского Института ответственного управления... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T03:58:00+03:00
2025-07-09T07:01:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Большая часть бюджета минобороны США за последние пять лет отошла частным компаниям, следует из доклада американского Института ответственного управления Куинси. "С 2020 по 2024 год, за последние пять лет, по которым есть полная статистика, частные компании получили от Пентагона контракты на 2,4 триллиона долларов, что составляет примерно 54% от дискреционных расходов ведомства в размере 4,4 триллиона долларов за тот же период", - говорится в публикации. Согласно докладу, с 2020 по 2024 год Пентагон, в частности, заключил контракты на сумму 771 миллиард долларов с такими компаниями, как Lockheed Martin, RTX, Boeing, General Dynamics и Northrop Grumman. "Большая часть бюджета министерства идёт корпорациям, эти деньги в большей степени связаны с лоббированием особых интересов, чем с каким-либо рациональным планированием. Значительная часть этого финансирования была потрачена впустую на неэффективные или переоцененные системы вооружения и непомерные компенсационные выплаты", - заявил один из авторов доклада, старший научный сотрудник Института ответственного управления Куинси Уильям Хартунг. Как отмечается в докладе, годовые военные расходы США выросли с 531 миллиарда долларов в 2000 году до 899 миллиардов долларов к 2025 году. С учетом нового бюджетного законопроекта президента Штатов Дональда Трампа, который приняли в начале июля, эта сумма увеличится до более чем одного триллиона долларов в год. Таким образом, американский военный бюджет в XXI веке практически удвоился, увеличившись на 99% с 2000 года, заключают авторы исследования.
https://ria.ru/20250626/pentagon-2025671297.html
https://ria.ru/20241208/ostin-1987945658.html
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сша, дональд трамп, министерство обороны сша, lockheed martin , general dynamics , в мире
США, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Lockheed Martin , General Dynamics , В мире
Большая часть бюджета Пентагона отходит частникам, показало исследование

Большая часть бюджета Пентагона за пять лет отошла частным компаниям

© Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken HammondВид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния
Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken Hammond
Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния . Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Большая часть бюджета минобороны США за последние пять лет отошла частным компаниям, следует из доклада американского Института ответственного управления Куинси.
"С 2020 по 2024 год, за последние пять лет, по которым есть полная статистика, частные компании получили от Пентагона контракты на 2,4 триллиона долларов, что составляет примерно 54% от дискреционных расходов ведомства в размере 4,4 триллиона долларов за тот же период", - говорится в публикации.
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Согласно докладу, с 2020 по 2024 год Пентагон, в частности, заключил контракты на сумму 771 миллиард долларов с такими компаниями, как Lockheed Martin, RTX, Boeing, General Dynamics и Northrop Grumman.
"Большая часть бюджета министерства идёт корпорациям, эти деньги в большей степени связаны с лоббированием особых интересов, чем с каким-либо рациональным планированием. Значительная часть этого финансирования была потрачена впустую на неэффективные или переоцененные системы вооружения и непомерные компенсационные выплаты", - заявил один из авторов доклада, старший научный сотрудник Института ответственного управления Куинси Уильям Хартунг.
Как отмечается в докладе, годовые военные расходы США выросли с 531 миллиарда долларов в 2000 году до 899 миллиардов долларов к 2025 году. С учетом нового бюджетного законопроекта президента Штатов Дональда Трампа, который приняли в начале июля, эта сумма увеличится до более чем одного триллиона долларов в год. Таким образом, американский военный бюджет в XXI веке практически удвоился, увеличившись на 99% с 2000 года, заключают авторы исследования.
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