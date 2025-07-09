https://ria.ru/20250709/doklad-2028053022.html

Большая часть бюджета Пентагона отходит частникам, показало исследование

Большая часть бюджета Пентагона отходит частникам, показало исследование - РИА Новости, 09.07.2025

Большая часть бюджета Пентагона отходит частникам, показало исследование

Большая часть бюджета минобороны США за последние пять лет отошла частным компаниям, следует из доклада американского Института ответственного управления... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T03:58:00+03:00

2025-07-09T03:58:00+03:00

2025-07-09T07:01:00+03:00

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Большая часть бюджета минобороны США за последние пять лет отошла частным компаниям, следует из доклада американского Института ответственного управления Куинси. "С 2020 по 2024 год, за последние пять лет, по которым есть полная статистика, частные компании получили от Пентагона контракты на 2,4 триллиона долларов, что составляет примерно 54% от дискреционных расходов ведомства в размере 4,4 триллиона долларов за тот же период", - говорится в публикации. Согласно докладу, с 2020 по 2024 год Пентагон, в частности, заключил контракты на сумму 771 миллиард долларов с такими компаниями, как Lockheed Martin, RTX, Boeing, General Dynamics и Northrop Grumman. "Большая часть бюджета министерства идёт корпорациям, эти деньги в большей степени связаны с лоббированием особых интересов, чем с каким-либо рациональным планированием. Значительная часть этого финансирования была потрачена впустую на неэффективные или переоцененные системы вооружения и непомерные компенсационные выплаты", - заявил один из авторов доклада, старший научный сотрудник Института ответственного управления Куинси Уильям Хартунг. Как отмечается в докладе, годовые военные расходы США выросли с 531 миллиарда долларов в 2000 году до 899 миллиардов долларов к 2025 году. С учетом нового бюджетного законопроекта президента Штатов Дональда Трампа, который приняли в начале июля, эта сумма увеличится до более чем одного триллиона долларов в год. Таким образом, американский военный бюджет в XXI веке практически удвоился, увеличившись на 99% с 2000 года, заключают авторы исследования.

https://ria.ru/20250626/pentagon-2025671297.html

https://ria.ru/20241208/ostin-1987945658.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, дональд трамп, министерство обороны сша, lockheed martin , general dynamics , в мире