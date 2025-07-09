https://ria.ru/20250709/dnr-2028093492.html
ВСУ ночью обстреляли Ясиноватую
ВСУ ночью обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 09.07.2025
ВСУ ночью обстреляли Ясиноватую
Украинские войска ночью обстреляли город Ясиноватая в ДНР, повреждено энергоснабжение, частные дома, пострадавших нет, сообщил в среду врио главы Ясиноватского... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T11:03:00+03:00
2025-07-09T11:03:00+03:00
2025-07-09T11:03:00+03:00
ясиноватая
донецкая народная республика
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происшествия
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ДОНЕЦК, 9 июл – РИА Новости. Украинские войска ночью обстреляли город Ясиноватая в ДНР, повреждено энергоснабжение, частные дома, пострадавших нет, сообщил в среду врио главы Ясиноватского муниципального округа Александр Пеняев. "Сегодня в 01.30 украинские террористы обстреляли Ясиноватую. Пострадали четыре частных домовладения, автотранспорт граждан, повреждены линии интернета и энергоснабжения", - написал Пеняев в своем Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал, соответствующие службы устраняют последствия. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20250709/bpla-2028088497.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ясиноватая, донецкая народная республика, донецк, происшествия
Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Донецк, Происшествия
ВСУ ночью обстреляли Ясиноватую
ВСУ ночью обстреляли Ясиноватую, нарушено энергоснабжение