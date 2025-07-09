https://ria.ru/20250709/dnr-2028093492.html

ВСУ ночью обстреляли Ясиноватую

ВСУ ночью обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 09.07.2025

ВСУ ночью обстреляли Ясиноватую

Украинские войска ночью обстреляли город Ясиноватая в ДНР, повреждено энергоснабжение, частные дома, пострадавших нет, сообщил в среду врио главы Ясиноватского... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T11:03:00+03:00

2025-07-09T11:03:00+03:00

2025-07-09T11:03:00+03:00

ясиноватая

донецкая народная республика

донецк

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg

ДОНЕЦК, 9 июл – РИА Новости. Украинские войска ночью обстреляли город Ясиноватая в ДНР, повреждено энергоснабжение, частные дома, пострадавших нет, сообщил в среду врио главы Ясиноватского муниципального округа Александр Пеняев. "Сегодня в 01.30 украинские террористы обстреляли Ясиноватую. Пострадали четыре частных домовладения, автотранспорт граждан, повреждены линии интернета и энергоснабжения", - написал Пеняев в своем Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал, соответствующие службы устраняют последствия. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20250709/bpla-2028088497.html

ясиноватая

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ясиноватая, донецкая народная республика, донецк, происшествия