Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ночью обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 09.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:03 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/dnr-2028093492.html
ВСУ ночью обстреляли Ясиноватую
ВСУ ночью обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 09.07.2025
ВСУ ночью обстреляли Ясиноватую
Украинские войска ночью обстреляли город Ясиноватая в ДНР, повреждено энергоснабжение, частные дома, пострадавших нет, сообщил в среду врио главы Ясиноватского... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T11:03:00+03:00
2025-07-09T11:03:00+03:00
ясиноватая
донецкая народная республика
донецк
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg
ДОНЕЦК, 9 июл – РИА Новости. Украинские войска ночью обстреляли город Ясиноватая в ДНР, повреждено энергоснабжение, частные дома, пострадавших нет, сообщил в среду врио главы Ясиноватского муниципального округа Александр Пеняев. "Сегодня в 01.30 украинские террористы обстреляли Ясиноватую. Пострадали четыре частных домовладения, автотранспорт граждан, повреждены линии интернета и энергоснабжения", - написал Пеняев в своем Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал, соответствующие службы устраняют последствия. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20250709/bpla-2028088497.html
ясиноватая
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9e5e9ea2dec17c5a6c4c3950713786e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ясиноватая, донецкая народная республика, донецк, происшествия
Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Донецк, Происшествия
ВСУ ночью обстреляли Ясиноватую

ВСУ ночью обстреляли Ясиноватую, нарушено энергоснабжение

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Осколки снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 9 июл – РИА Новости. Украинские войска ночью обстреляли город Ясиноватая в ДНР, повреждено энергоснабжение, частные дома, пострадавших нет, сообщил в среду врио главы Ясиноватского муниципального округа Александр Пеняев.
"Сегодня в 01.30 украинские террористы обстреляли Ясиноватую. Пострадали четыре частных домовладения, автотранспорт граждан, повреждены линии интернета и энергоснабжения", - написал Пеняев в своем Telegram-канале.
По его словам, никто не пострадал, соответствующие службы устраняют последствия.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Обломки БПЛА ВСУ, атаковавшего пляж в Курске - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Пострадавшего от атаки БПЛА по пляжу в Курске ребенка перевели в Москву
10:35
 
ЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаДонецкПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала