https://ria.ru/20250709/dmitriev-2028062443.html

Глава РФПИ заявил, что команда Клинтон посеяла семена клеветы о России

Глава РФПИ заявил, что команда Клинтон посеяла семена клеветы о России - РИА Новости, 09.07.2025

Глава РФПИ заявил, что команда Клинтон посеяла семена клеветы о России

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T06:56:00+03:00

2025-07-09T06:56:00+03:00

2025-07-09T06:56:00+03:00

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя расследование против бывших руководителей ЦРУ и ФБР Джона Бреннана и Джеймса Коми, заявил, что команда бывшего госсекретаря США Хилари Клинтон посеяла семена клеветы о РФ, положив начало "годам лжи и раскола". Телеканал Fox News в среду сообщил, что Бреннан и Коми находятся под уголовным следствием в связи с их ролью в выдвижении в 2016 году теории о якобы связи президента США Дональда Трампа с Россией, позже опровергнутой. Полный объем расследования остается неизвестным, но, по данным телеканала, бывших чиновников проверяют на "сговор". "Команда Хиллари Клинтон посеяла семена клеветы о России, чтобы подорвать Дональда Трампа, поспособствовав началу годам лжи, ложным сообщениям в СМИ и расколу", - написал Дмитриев в соцсети Х, комментируя расследование против Бреннана и Коми. В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Как отмечалось, у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм заключил, что ФБР никогда не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования. Неподтвержденный доклад о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года удален с сайта комитета сената США по разведке. Как сообщает издание Newsweek, на удаление доклада с сайта обратили внимание американские интернет-пользователи. На страницах сайта, связанных с докладом, теперь отображается надпись "Не найдено". Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

https://ria.ru/20250709/ssha-2028054861.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, республика коми, дональд трамп, джон бреннан, кирилл дмитриев, фбр, российский фонд прямых инвестиций, центральное разведывательное управление (цру)