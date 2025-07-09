Глава РФПИ заявил, что команда Клинтон посеяла семена клеветы о России
Глава РФПИ Дмитриев: команда Клинтон посеяла семена клеветы о России
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя расследование против бывших руководителей ЦРУ и ФБР Джона Бреннана и Джеймса Коми, заявил, что команда бывшего госсекретаря США Хилари Клинтон посеяла семена клеветы о РФ, положив начало "годам лжи и раскола".
Телеканал Fox News в среду сообщил, что Бреннан и Коми находятся под уголовным следствием в связи с их ролью в выдвижении в 2016 году теории о якобы связи президента США Дональда Трампа с Россией, позже опровергнутой. Полный объем расследования остается неизвестным, но, по данным телеканала, бывших чиновников проверяют на "сговор".
"Команда Хиллари Клинтон посеяла семена клеветы о России, чтобы подорвать Дональда Трампа, поспособствовав началу годам лжи, ложным сообщениям в СМИ и расколу", - написал Дмитриев в соцсети Х, комментируя расследование против Бреннана и Коми.
В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Как отмечалось, у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм заключил, что ФБР никогда не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования.
Неподтвержденный доклад о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года удален с сайта комитета сената США по разведке. Как сообщает издание Newsweek, на удаление доклада с сайта обратили внимание американские интернет-пользователи. На страницах сайта, связанных с докладом, теперь отображается надпись "Не найдено".
Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.