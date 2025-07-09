https://ria.ru/20250709/diversiya-2028083562.html

ФСБ показала видео предотвращения диверсии в Саратовской области

ФСБ показала видео предотвращения диверсии в Саратовской области - РИА Новости, 09.07.2025

ФСБ показала видео предотвращения диверсии в Саратовской области

ФСБ РФ опубликовало видео, на котором сотрудники спецслужбы уничтожили украинского диверсанта, планировавшего подрыв железнодорожного моста в Саратовской... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T10:11:00+03:00

2025-07-09T10:11:00+03:00

2025-07-09T10:11:00+03:00

происшествия

саратовская область

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. ФСБ РФ опубликовало видео, на котором сотрудники спецслужбы уничтожили украинского диверсанта, планировавшего подрыв железнодорожного моста в Саратовской области. Ранее ФСБ сообщила о предотвращении подрыва моста в Саратовской области. По данным спецслужбы, диверсант при задержании в момент изъятия взрывного устройства из тайника оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен. На видео, снятом с помощью беспилотника, показан момент задержания преступника. На следующих кадрах можно увидеть тело диверсанта с пистолетом в руке.

https://ria.ru/20250704/novosibirsk-2027118197.html

саратовская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ликвидация диверсанта, планировавшего подорвать ж/д мост в Саратовской области ФСБ публикует видео, где показана ликвидация диверсанта, планировавшего подорвать ж/д мост в Саратовской области 2025-07-09T10:11 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, саратовская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)