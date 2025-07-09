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ФСБ показала видео предотвращения диверсии в Саратовской области - РИА Новости, 09.07.2025
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10:11 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/diversiya-2028083562.html
ФСБ показала видео предотвращения диверсии в Саратовской области
ФСБ показала видео предотвращения диверсии в Саратовской области - РИА Новости, 09.07.2025
ФСБ показала видео предотвращения диверсии в Саратовской области
ФСБ РФ опубликовало видео, на котором сотрудники спецслужбы уничтожили украинского диверсанта, планировавшего подрыв железнодорожного моста в Саратовской... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T10:11:00+03:00
2025-07-09T10:11:00+03:00
происшествия
саратовская область
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. ФСБ РФ опубликовало видео, на котором сотрудники спецслужбы уничтожили украинского диверсанта, планировавшего подрыв железнодорожного моста в Саратовской области. Ранее ФСБ сообщила о предотвращении подрыва моста в Саратовской области. По данным спецслужбы, диверсант при задержании в момент изъятия взрывного устройства из тайника оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен. На видео, снятом с помощью беспилотника, показан момент задержания преступника. На следующих кадрах можно увидеть тело диверсанта с пистолетом в руке.
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саратовская область
россия
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Ликвидация диверсанта, планировавшего подорвать ж/д мост в Саратовской области
ФСБ публикует видео, где показана ликвидация диверсанта, планировавшего подорвать ж/д мост в Саратовской области
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происшествия, саратовская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Саратовская область, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ показала видео предотвращения диверсии в Саратовской области

ФСБ показала кадры ликвидации украинского диверсанта в Саратовской области

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. ФСБ РФ опубликовало видео, на котором сотрудники спецслужбы уничтожили украинского диверсанта, планировавшего подрыв железнодорожного моста в Саратовской области.
Ранее ФСБ сообщила о предотвращении подрыва моста в Саратовской области. По данным спецслужбы, диверсант при задержании в момент изъятия взрывного устройства из тайника оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен.
На видео, снятом с помощью беспилотника, показан момент задержания преступника. На следующих кадрах можно увидеть тело диверсанта с пистолетом в руке.
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ПроисшествияСаратовская областьРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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