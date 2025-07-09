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В Ереване арестовали оппозиционного депутата Саркисяна
В Ереване арестовали оппозиционного депутата Саркисяна - РИА Новости, 09.07.2025
В Ереване арестовали оппозиционного депутата Саркисяна
Суд в Ереване в среду арестовал на два месяца депутата армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Артура Саркисяна, которого власти обвиняют в... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T17:57:00+03:00
2025-07-09T17:57:00+03:00
2025-07-09T18:06:00+03:00
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преследование карапетяна в армении
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ЕРЕВАН, 9 июл - РИА Новости. Суд в Ереване в среду арестовал на два месяца депутата армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Артура Саркисяна, которого власти обвиняют в подготовке теракта и захвата власти, сообщил журналистам его адвокат Арам Вардеванян. Ранее по этому делу были арестованы лидер движения "Священная борьба" архиепископ Баграт Галстанян и его сторонники. Фракция "Армения" заявила, что в отношении Саркисяна осуществляется политическое преследование. "Саркисян арестован судом на два месяца", - заявил адвокат. Ранее адвокат архиепископа Баграта Сергей Арутюнян сообщил журналистам, что его подзащитному предъявлены обвинения по статьям о терроризме, беспорядкам и узурпации власти. Он назвал эти обвинения смешными, а сам процесс - политическим преследованием. Архиепископ и его сторонники были арестованы на два месяца.
https://ria.ru/20250626/arest-2025474970.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ереван, артур саркисян, преследование карапетяна в армении , армения
В мире, Ереван, Артур Саркисян, Преследование Карапетяна в Армении , Армения
В Ереване арестовали оппозиционного депутата Саркисяна
В Ереване на 2 месяца арестовали депутата Саркисяна по делу о подготовке теракта