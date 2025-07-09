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В Ереване арестовали оппозиционного депутата Саркисяна - РИА Новости, 09.07.2025
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17:57 09.07.2025 (обновлено: 18:06 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/deputat-2028199582.html
В Ереване арестовали оппозиционного депутата Саркисяна
В Ереване арестовали оппозиционного депутата Саркисяна - РИА Новости, 09.07.2025
В Ереване арестовали оппозиционного депутата Саркисяна
Суд в Ереване в среду арестовал на два месяца депутата армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Артура Саркисяна, которого власти обвиняют в... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T17:57:00+03:00
2025-07-09T18:06:00+03:00
в мире
ереван
артур саркисян
преследование карапетяна в армении
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ЕРЕВАН, 9 июл - РИА Новости. Суд в Ереване в среду арестовал на два месяца депутата армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Артура Саркисяна, которого власти обвиняют в подготовке теракта и захвата власти, сообщил журналистам его адвокат Арам Вардеванян. Ранее по этому делу были арестованы лидер движения "Священная борьба" архиепископ Баграт Галстанян и его сторонники. Фракция "Армения" заявила, что в отношении Саркисяна осуществляется политическое преследование. "Саркисян арестован судом на два месяца", - заявил адвокат. Ранее адвокат архиепископа Баграта Сергей Арутюнян сообщил журналистам, что его подзащитному предъявлены обвинения по статьям о терроризме, беспорядкам и узурпации власти. Он назвал эти обвинения смешными, а сам процесс - политическим преследованием. Архиепископ и его сторонники были арестованы на два месяца.
https://ria.ru/20250626/arest-2025474970.html
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в мире, ереван, артур саркисян, преследование карапетяна в армении , армения
В мире, Ереван, Артур Саркисян, Преследование Карапетяна в Армении , Армения
В Ереване арестовали оппозиционного депутата Саркисяна

В Ереване на 2 месяца арестовали депутата Саркисяна по делу о подготовке теракта

© Sputnik / Арам НерсесянАртур Саркисян
Артур Саркисян - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Sputnik / Арам Нерсесян
Артур Саркисян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 9 июл - РИА Новости. Суд в Ереване в среду арестовал на два месяца депутата армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Артура Саркисяна, которого власти обвиняют в подготовке теракта и захвата власти, сообщил журналистам его адвокат Арам Вардеванян.
Ранее по этому делу были арестованы лидер движения "Священная борьба" архиепископ Баграт Галстанян и его сторонники. Фракция "Армения" заявила, что в отношении Саркисяна осуществляется политическое преследование.
«
"Саркисян арестован судом на два месяца", - заявил адвокат.
Ранее адвокат архиепископа Баграта Сергей Арутюнян сообщил журналистам, что его подзащитному предъявлены обвинения по статьям о терроризме, беспорядкам и узурпации власти. Он назвал эти обвинения смешными, а сам процесс - политическим преследованием. Архиепископ и его сторонники были арестованы на два месяца.
Баграт Галстанян - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Суд в Армении арестовал на два месяца архиепископа ААЦ Баграта
26 июня, 02:03
 
В миреЕреванАртур СаркисянПреследование Карапетяна в АрменииАрмения
 
 
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