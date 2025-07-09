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В Ереване арестовали оппозиционного депутата Саркисяна

В Ереване арестовали оппозиционного депутата Саркисяна - РИА Новости, 09.07.2025

В Ереване арестовали оппозиционного депутата Саркисяна

Суд в Ереване в среду арестовал на два месяца депутата армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Артура Саркисяна, которого власти обвиняют в... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T17:57:00+03:00

2025-07-09T17:57:00+03:00

2025-07-09T18:06:00+03:00

в мире

ереван

артур саркисян

преследование карапетяна в армении

армения

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ЕРЕВАН, 9 июл - РИА Новости. Суд в Ереване в среду арестовал на два месяца депутата армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Артура Саркисяна, которого власти обвиняют в подготовке теракта и захвата власти, сообщил журналистам его адвокат Арам Вардеванян. Ранее по этому делу были арестованы лидер движения "Священная борьба" архиепископ Баграт Галстанян и его сторонники. Фракция "Армения" заявила, что в отношении Саркисяна осуществляется политическое преследование. "Саркисян арестован судом на два месяца", - заявил адвокат. Ранее адвокат архиепископа Баграта Сергей Арутюнян сообщил журналистам, что его подзащитному предъявлены обвинения по статьям о терроризме, беспорядкам и узурпации власти. Он назвал эти обвинения смешными, а сам процесс - политическим преследованием. Архиепископ и его сторонники были арестованы на два месяца.

https://ria.ru/20250626/arest-2025474970.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ереван, артур саркисян, преследование карапетяна в армении , армения