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Дело о продаже ВСУ фото с российской техникой имеет гриф секретно - РИА Новости, 09.07.2025
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04:23 09.07.2025
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Дело о продаже ВСУ фото с российской техникой имеет гриф секретно
Дело о продаже ВСУ фото с российской техникой имеет гриф секретно - РИА Новости, 09.07.2025
Дело о продаже ВСУ фото с российской техникой имеет гриф секретно
Уголовное дело о продаже ВСУ фотографий с российскими объектами имеет гриф секретно, рассказали РИА Новости в суде. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T04:23:00+03:00
2025-07-09T04:23:00+03:00
происшествия
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Уголовное дело о продаже ВСУ фотографий с российскими объектами имеет гриф секретно, рассказали РИА Новости в суде. "Дело Ажаева имеет гриф секретно", - сказала собеседница агентства. Она пояснила, что после оглашения обвинительного заключения в суде Ажаев заявил, что не признал вину в инкриминируемых преступлениях. Дело слушается тройкой судей, председательствующий судья закрыл процесс до прений сторон, когда гособвинитель будет просить наказание для подсудимого. По версии следствия, подсудимый за 80 долларов продал данные о российских военных объектах, которые он фотографировал для ВСУ. Бывший военнослужащий российской армии обвиняется в попытке госизмены (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ), дезертирстве в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий (ст. 338 УК РФ), легализации средств, полученных в результате преступления (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ), попытке вступить в террористическую организацию (ч. 1 ст. 30, ст. 205.5 УК РФ) и госизмене в виде перехода на сторону противника (ч. 2 ст. 275 УК РФ). Санкции статьи предусматривают максимальный срок наказания вплоть до пожизненного лишения свободы.
https://ria.ru/20241105/gosizmena-1981871886.html
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происшествия, россия, вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Вооруженные силы Украины
Дело о продаже ВСУ фото с российской техникой имеет гриф секретно

Дело Ажаева о продаже ВСУ фотографий с российскими объектами имеет гриф секретно

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Уголовное дело о продаже ВСУ фотографий с российскими объектами имеет гриф секретно, рассказали РИА Новости в суде.
"Дело Ажаева имеет гриф секретно", - сказала собеседница агентства.
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Она пояснила, что после оглашения обвинительного заключения в суде Ажаев заявил, что не признал вину в инкриминируемых преступлениях. Дело слушается тройкой судей, председательствующий судья закрыл процесс до прений сторон, когда гособвинитель будет просить наказание для подсудимого.
По версии следствия, подсудимый за 80 долларов продал данные о российских военных объектах, которые он фотографировал для ВСУ.
Бывший военнослужащий российской армии обвиняется в попытке госизмены (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ), дезертирстве в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий (ст. 338 УК РФ), легализации средств, полученных в результате преступления (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ), попытке вступить в террористическую организацию (ч. 1 ст. 30, ст. 205.5 УК РФ) и госизмене в виде перехода на сторону противника (ч. 2 ст. 275 УК РФ).
Санкции статьи предусматривают максимальный срок наказания вплоть до пожизненного лишения свободы.
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