https://ria.ru/20250709/delo-2028054077.html

Дело о продаже ВСУ фото с российской техникой имеет гриф секретно

Дело о продаже ВСУ фото с российской техникой имеет гриф секретно - РИА Новости, 09.07.2025

Дело о продаже ВСУ фото с российской техникой имеет гриф секретно

Уголовное дело о продаже ВСУ фотографий с российскими объектами имеет гриф секретно, рассказали РИА Новости в суде. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T04:23:00+03:00

2025-07-09T04:23:00+03:00

2025-07-09T04:23:00+03:00

происшествия

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Уголовное дело о продаже ВСУ фотографий с российскими объектами имеет гриф секретно, рассказали РИА Новости в суде. "Дело Ажаева имеет гриф секретно", - сказала собеседница агентства. Она пояснила, что после оглашения обвинительного заключения в суде Ажаев заявил, что не признал вину в инкриминируемых преступлениях. Дело слушается тройкой судей, председательствующий судья закрыл процесс до прений сторон, когда гособвинитель будет просить наказание для подсудимого. По версии следствия, подсудимый за 80 долларов продал данные о российских военных объектах, которые он фотографировал для ВСУ. Бывший военнослужащий российской армии обвиняется в попытке госизмены (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ), дезертирстве в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий (ст. 338 УК РФ), легализации средств, полученных в результате преступления (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ), попытке вступить в террористическую организацию (ч. 1 ст. 30, ст. 205.5 УК РФ) и госизмене в виде перехода на сторону противника (ч. 2 ст. 275 УК РФ). Санкции статьи предусматривают максимальный срок наказания вплоть до пожизненного лишения свободы.

https://ria.ru/20241105/gosizmena-1981871886.html

https://ria.ru/20250425/fsb-2013331114.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, вооруженные силы украины