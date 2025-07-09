Дело о продаже ВСУ фото с российской техникой имеет гриф секретно
Дело Ажаева о продаже ВСУ фотографий с российскими объектами имеет гриф секретно
Статуя Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Уголовное дело о продаже ВСУ фотографий с российскими объектами имеет гриф секретно, рассказали РИА Новости в суде.
"Дело Ажаева имеет гриф секретно", - сказала собеседница агентства.
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Она пояснила, что после оглашения обвинительного заключения в суде Ажаев заявил, что не признал вину в инкриминируемых преступлениях. Дело слушается тройкой судей, председательствующий судья закрыл процесс до прений сторон, когда гособвинитель будет просить наказание для подсудимого.
По версии следствия, подсудимый за 80 долларов продал данные о российских военных объектах, которые он фотографировал для ВСУ.
Бывший военнослужащий российской армии обвиняется в попытке госизмены (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ), дезертирстве в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий (ст. 338 УК РФ), легализации средств, полученных в результате преступления (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ), попытке вступить в террористическую организацию (ч. 1 ст. 30, ст. 205.5 УК РФ) и госизмене в виде перехода на сторону противника (ч. 2 ст. 275 УК РФ).
Санкции статьи предусматривают максимальный срок наказания вплоть до пожизненного лишения свободы.