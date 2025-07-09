https://ria.ru/20250709/dejstvija-2028149253.html

Трампу надоели безрассудные действия DOGE, пишет WSJ

Трампу надоели безрассудные действия DOGE, пишет WSJ - РИА Новости, 09.07.2025

Трампу надоели безрассудные действия DOGE, пишет WSJ

Президенту США Дональду Трампу надоели агрессивные и безрассудные действия департамента эффективности государственного управления (DOGE), пишет газета Wall... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T14:56:00+03:00

2025-07-09T14:56:00+03:00

2025-07-09T14:56:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

илон маск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149999/57/1499995783_0:259:3788:2389_1920x0_80_0_0_2e828038959960edc16e551eaa75d7b9.jpg

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу надоели агрессивные и безрассудные действия департамента эффективности государственного управления (DOGE), пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Трамп заявил помощникам, что ему надоела агрессивная и порой безрассудная тактика DOGE... Официальные лица в администрации Трампа также начали тщательнее проверять работу DOGE, включая сокращения контрактов по приказу официальных лиц из департамента, и в некоторых случаях вмешиваться, чтобы отменить эти решения", - говорится в публикации издания со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. Ранее издание Washington Post со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что DOGE утратил прямой контроль за рассмотрением заявок на выделение властями грантов. В то же время в Белом доме прокомментировали изменения словами о том, что персонал DOGE был встроен в ряды каждого федерального ведомства, и таким образом продолжит участвовать в рассмотрении и утверждении выделяемых грантов. Кроме того, телеканал ABC со ссылкой на источники сообщал, что сотрудники ведомства, которое ранее возглавлял бизнесмен Илон Маск, опасаются политически мотивированных расследований, а также проблем с будущим трудоустройством на фоне ссоры Маска с президентом США Дональдом Трампом.

https://ria.ru/20250701/tramp-2026437889.html

https://ria.ru/20250607/ssha-2021517498.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, илон маск