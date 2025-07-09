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Трампу надоели безрассудные действия DOGE, пишет WSJ - РИА Новости, 09.07.2025
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14:56 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/dejstvija-2028149253.html
Трампу надоели безрассудные действия DOGE, пишет WSJ
Трампу надоели безрассудные действия DOGE, пишет WSJ - РИА Новости, 09.07.2025
Трампу надоели безрассудные действия DOGE, пишет WSJ
Президенту США Дональду Трампу надоели агрессивные и безрассудные действия департамента эффективности государственного управления (DOGE), пишет газета Wall... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T14:56:00+03:00
2025-07-09T14:56:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
илон маск
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу надоели агрессивные и безрассудные действия департамента эффективности государственного управления (DOGE), пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Трамп заявил помощникам, что ему надоела агрессивная и порой безрассудная тактика DOGE... Официальные лица в администрации Трампа также начали тщательнее проверять работу DOGE, включая сокращения контрактов по приказу официальных лиц из департамента, и в некоторых случаях вмешиваться, чтобы отменить эти решения", - говорится в публикации издания со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. Ранее издание Washington Post со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что DOGE утратил прямой контроль за рассмотрением заявок на выделение властями грантов. В то же время в Белом доме прокомментировали изменения словами о том, что персонал DOGE был встроен в ряды каждого федерального ведомства, и таким образом продолжит участвовать в рассмотрении и утверждении выделяемых грантов. Кроме того, телеканал ABC со ссылкой на источники сообщал, что сотрудники ведомства, которое ранее возглавлял бизнесмен Илон Маск, опасаются политически мотивированных расследований, а также проблем с будущим трудоустройством на фоне ссоры Маска с президентом США Дональдом Трампом.
https://ria.ru/20250701/tramp-2026437889.html
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в мире, сша, дональд трамп, илон маск
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск
Трампу надоели безрассудные действия DOGE, пишет WSJ

WSJ: Трампу надоели агрессивные и безрассудные действия DOGE

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу надоели агрессивные и безрассудные действия департамента эффективности государственного управления (DOGE), пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Трамп заявил помощникам, что ему надоела агрессивная и порой безрассудная тактика DOGE... Официальные лица в администрации Трампа также начали тщательнее проверять работу DOGE, включая сокращения контрактов по приказу официальных лиц из департамента, и в некоторых случаях вмешиваться, чтобы отменить эти решения", - говорится в публикации издания со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
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Трамп предложил DOGE проверить Маска
1 июля, 08:22
Ранее издание Washington Post со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что DOGE утратил прямой контроль за рассмотрением заявок на выделение властями грантов. В то же время в Белом доме прокомментировали изменения словами о том, что персонал DOGE был встроен в ряды каждого федерального ведомства, и таким образом продолжит участвовать в рассмотрении и утверждении выделяемых грантов.
Кроме того, телеканал ABC со ссылкой на источники сообщал, что сотрудники ведомства, которое ранее возглавлял бизнесмен Илон Маск, опасаются политически мотивированных расследований, а также проблем с будущим трудоустройством на фоне ссоры Маска с президентом США Дональдом Трампом.
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Сотрудники DOGE укоренились в правительственных ведомствах США, пишут СМИ
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В миреСШАДональд ТрампИлон Маск
 
 
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