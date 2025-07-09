https://ria.ru/20250709/chp-2028232768.html

Лесной пожар тушат на землях Каменского лесничества в Ростовской области

Лесной пожар тушат на землях Каменского лесничества в Ростовской области - РИА Новости, 09.07.2025

Лесной пожар тушат на землях Каменского лесничества в Ростовской области

Лесной пожар тушат на землях Каменского лесничества в Ростовской области на площади 168 гектаров, погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T21:32:00+03:00

2025-07-09T21:32:00+03:00

2025-07-09T21:32:00+03:00

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июл - РИА Новости. Лесной пожар тушат на землях Каменского лесничества в Ростовской области на площади 168 гектаров, погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. Как следует из релиза, в среду поступило сообщение о возгорании леса на землях Каменского лесничества, Уляшкинского участкового лесничества, 31 квартал. "По состоянию на 21:00 мск площадь пожара составляет 168 гектаров… Погибших, пострадавших нет", - говорится в сообщении регионального главка МЧС РФ. Пожар разбит на пять боевых участков. К тушению огня привлечены от РСЧС 154 человек и 51 единица техники, в том числе от МЧС - 68 человек и 19 единиц техники, уточнили в ведомстве.

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происшествия, россия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)