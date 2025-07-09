https://ria.ru/20250709/chislo-2028111835.html
Число пользователей мессенджера Max превысило два миллиона человек
Число пользователей мессенджера Max превысило два миллиона человек - РИА Новости, 09.07.2025
Число пользователей мессенджера Max превысило два миллиона человек
Число пользователей, зарегистрированных в российском мессенджере Max, превысило 2 миллиона в начале июля, сообщила пресс-служба мессенджера. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T12:04:00+03:00
2025-07-09T12:04:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Число пользователей, зарегистрированных в российском мессенджере Max, превысило 2 миллиона в начале июля, сообщила пресс-служба мессенджера. "В начале июля количество зарегистрированных пользователей в Max превысило два миллиона человек", - говорится в сообщении. Как отмечается, пользователям теперь стали доступны групповые звонки: для того, чтобы совершить их, нужно нажать кнопку "Звонки" внизу экрана и выбрать соответствующую опцию. После этого нужно поделиться ссылкой на онлайн-встречу с другими участниками. Во время сессии пользователь видит сетку участников и может демонстрировать экран. В скором времени разработчики добавят в групповые звонки чат с участниками, а также возможность делиться правами администратора для организатора встречи. Пользователи смогут выбирать себе нейроаватары, маски и фоны. В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.
https://ria.ru/20250702/rossiya-2026582966.html
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технологии, google, общество
Технологии, Google, Общество
Число пользователей мессенджера Max превысило два миллиона человек
Число пользователей мессенджера Max превысило 2 млн человек в начале июля
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Число пользователей, зарегистрированных в российском мессенджере Max, превысило 2 миллиона в начале июля, сообщила пресс-служба мессенджера.
"В начале июля количество зарегистрированных пользователей в Max превысило два миллиона человек", - говорится в сообщении.
Как отмечается, пользователям теперь стали доступны групповые звонки: для того, чтобы совершить их, нужно нажать кнопку "Звонки" внизу экрана и выбрать соответствующую опцию. После этого нужно поделиться ссылкой на онлайн-встречу с другими участниками. Во время сессии пользователь видит сетку участников и может демонстрировать экран.
В скором времени разработчики добавят в групповые звонки чат с участниками, а также возможность делиться правами администратора для организатора встречи. Пользователи смогут выбирать себе нейроаватары, маски и фоны.
В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google
Play.