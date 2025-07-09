https://ria.ru/20250709/chelyabinsk-2028107387.html

Челябинская область на выставке "Иннопром" подписала более 30 соглашений

Челябинская область на выставке "Иннопром" подписала более 30 соглашений - РИА Новости, 09.07.2025

Челябинская область на выставке "Иннопром" подписала более 30 соглашений

Челябинская область на международной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге подписала более 30 соглашений на сумму более 30 миллиардов рублей, в том числе в сферах РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T11:47:00+03:00

2025-07-09T11:47:00+03:00

2025-07-09T11:47:00+03:00

челябинская область

технологии

челябинская область

россия

екатеринбург

алексей текслер

михаил мишустин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЧЕЛЯБИНСК, 9 июл – РИА Новости. Челябинская область на международной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге подписала более 30 соглашений на сумму более 30 миллиардов рублей, в том числе в сферах промышленности и туризма, сообщила пресс-служба правительства региона. По данным пресс-службы, на выставке регион представил уникальный двухэтажный стенд Челябинской области с передовыми промышленными, инновационными и социальными проектами и разработками. "Челябинская область в очередной раз показала свои достижения, свои возможности. Мы успешно выполняем поручения президента России, направленные на достижение технологического лидерства. Наш регион, опорный регион, активно в этом работает. Уверен, что все проекты будут реализованы. А на следующих подобных форумах мы будем представлять уже новые проекты развития Челябинской области, а значит, всей страны", – цитирует пресс-служба слова губернатора региона Алексея Текслера. Так, по данным правительства региона, особое внимание привлек макет масштабного индустриального кластера "Смарт Элемент", который планируется создать в Челябинской области. "Этот проект, предполагающий синергию цветной и черной металлургии, химической промышленности и производства удобрений, не имеет аналогов в России. Общий объем инвестиций оценивается в 700 миллиардов рублей. Проект реализуется совместно с китайскими партнерами, что отражает стратегическое сотрудничество России и Китая", - уточняется в сообщении. Помимо меморандума о реализации этого проекта, Челябинская область подписала еще более 30 соглашений на сумму свыше 30 миллиарда рублей в различных сферах, включая промышленность и туризм, добавляется в сообщении. Так, среди ключевых достижений южноуральских промышленников на стенде региона был презентовал первый созданный в России ратрак для горнолыжных курортов, разработанный и произведенный челябинским предприятием "ДСТ-Урал", сообщает правительство региона. Уже этой осенью его начнут эксплуатировать на Эльбрусе, в непростых условия Кавказских гор. Также большое внимание привлекла роботизированная машина пожаротушения, созданная по заказу МЧС, новые модели промышленных роботов челябинского Завода роботов, говорится в сообщении. Кроме того, пресс-служба отмечает, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин неоднократно упоминал Челябинскую область в ходе центральной стратегической сессии "Иннопрома", высоко оценив представленные проекты, в частности, проект производства ведущих мостов для грузовиков автозавода "Урал". "Основным инструментом поддержки небольших и средних компаний является наш фонд развития промышленности. За 11 лет его деятельности было выдано около 2 тысяч льготных займов уже на общую сумму 650 миллиардов рублей. Это позволило открыть или серьезно модернизировать более тысячи производств по всей стране. В том числе несколько заводов запустили в текущем году. Начали изготавливать комплектующие для ведущих мостов грузовых машин в Челябинской области", - цитирует пресс-служба слова Мишустина. Также на выставке было подписано соглашение о предоставлении льготного заема в размере 673 миллиона рублей Фондом развития промышленности челябинскому предприятию "Стил Армор" - его подписали в присутствии губернатора Текслера директор ФРП Роман Петруца и гендиректор предприятия "Стил Армор" Антон Глазырин. "ФРП профинансировал уже свыше 1950 проектов, направленных на импортозамещение, локализацию, создание критически важной продукции для нашей страны. Сегодня Фонд предоставил льготный заем на 673 млн рублей единственному в России производителю хромомолибденовых футеровок для больших шаровых мельниц, которые необходимы для работы наших горно-обогатительных комбинатов. Средства Фонда пойдут на приобретение отечественного производственного оборудования и помогут предприятию нарастить производственные мощности на 25%", - цитирует пресс-служба слова Петруцы.

https://ria.ru/20250621/balet-2024535843.html

https://ria.ru/20250623/chelyabinsk-2024831673.html

https://ria.ru/20250623/teksler-2024904683.html

челябинская область

россия

екатеринбург

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технологии, челябинская область, россия, екатеринбург, алексей текслер, михаил мишустин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), фонд развития промышленности, иннопром