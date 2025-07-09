https://ria.ru/20250709/cheban-2028178497.html

Румыния официально подтвердила запрет на въезд мэру Кишинева

Румыния официально подтвердила запрет на въезд мэру Кишинева - РИА Новости, 09.07.2025

Румыния официально подтвердила запрет на въезд мэру Кишинева

Министерство иностранных дел Румынии сообщило в среду, что запретило въезд в страну мэру Кишинева Иону Чебану по соображениям национальной безопасности. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T16:51:00+03:00

2025-07-09T16:51:00+03:00

2025-07-09T16:51:00+03:00

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КИШИНЕВ, 9 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел Румынии сообщило в среду, что запретило въезд в страну мэру Кишинева Иону Чебану по соображениям национальной безопасности. Ранее в среду молдавское издание Ziarul de garda сообщило со ссылкой на румынские официальные источники, что Чебану запрещен въезд в Румынию на пять лет. "По соображениям национальной безопасности Румыния распорядилась запретить въезд в страну Иону Чебану и еще двум гражданам Республики Молдова. Это решение находится в ведении компетентных румынских учреждений согласно действующим правилам", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Румынии. Чебан в августе 2022 года сообщил о создании партии "Движение национальной альтернативы". А 31 января этого года он заявил, что его партия сформировала политический блок с Партией развития и Объединения Молдавии (ПРОМ), партией "Гражданский конгресс", а также командой экс-генпрокурора и бывшего кандидата в президенты Александра Стояногло. Новый блок получил название "Альтернатива". Согласно опросам, новый блок может попасть в парламент после выборов, запланированных на 28 сентября.

https://ria.ru/20250709/moldaviya-2028131024.html

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Наталья Макарова

в мире, румыния, кишинев, ион чебан, александр стояногло, молдавия