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Румыния официально подтвердила запрет на въезд мэру Кишинева - РИА Новости, 09.07.2025
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16:51 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/cheban-2028178497.html
Румыния официально подтвердила запрет на въезд мэру Кишинева
Румыния официально подтвердила запрет на въезд мэру Кишинева - РИА Новости, 09.07.2025
Румыния официально подтвердила запрет на въезд мэру Кишинева
Министерство иностранных дел Румынии сообщило в среду, что запретило въезд в страну мэру Кишинева Иону Чебану по соображениям национальной безопасности. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T16:51:00+03:00
2025-07-09T16:51:00+03:00
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КИШИНЕВ, 9 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел Румынии сообщило в среду, что запретило въезд в страну мэру Кишинева Иону Чебану по соображениям национальной безопасности. Ранее в среду молдавское издание Ziarul de garda сообщило со ссылкой на румынские официальные источники, что Чебану запрещен въезд в Румынию на пять лет. "По соображениям национальной безопасности Румыния распорядилась запретить въезд в страну Иону Чебану и еще двум гражданам Республики Молдова. Это решение находится в ведении компетентных румынских учреждений согласно действующим правилам", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Румынии. Чебан в августе 2022 года сообщил о создании партии "Движение национальной альтернативы". А 31 января этого года он заявил, что его партия сформировала политический блок с Партией развития и Объединения Молдавии (ПРОМ), партией "Гражданский конгресс", а также командой экс-генпрокурора и бывшего кандидата в президенты Александра Стояногло. Новый блок получил название "Альтернатива". Согласно опросам, новый блок может попасть в парламент после выборов, запланированных на 28 сентября.
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в мире, румыния, кишинев, ион чебан, александр стояногло, молдавия
В мире, Румыния, Кишинев, Ион Чебан, Александр Стояногло, Молдавия
Румыния официально подтвердила запрет на въезд мэру Кишинева

МИД Румынии официально подтвердил, что запретил въезд мэру Кишинева Иону Чебану

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкИон Чебан
Ион Чебан - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Ион Чебан. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 9 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел Румынии сообщило в среду, что запретило въезд в страну мэру Кишинева Иону Чебану по соображениям национальной безопасности.
Ранее в среду молдавское издание Ziarul de garda сообщило со ссылкой на румынские официальные источники, что Чебану запрещен въезд в Румынию на пять лет.
«
"По соображениям национальной безопасности Румыния распорядилась запретить въезд в страну Иону Чебану и еще двум гражданам Республики Молдова. Это решение находится в ведении компетентных румынских учреждений согласно действующим правилам", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Румынии.
Чебан в августе 2022 года сообщил о создании партии "Движение национальной альтернативы". А 31 января этого года он заявил, что его партия сформировала политический блок с Партией развития и Объединения Молдавии (ПРОМ), партией "Гражданский конгресс", а также командой экс-генпрокурора и бывшего кандидата в президенты Александра Стояногло. Новый блок получил название "Альтернатива". Согласно опросам, новый блок может попасть в парламент после выборов, запланированных на 28 сентября.
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В миреРумынияКишиневИон ЧебанАлександр СтояноглоМолдавия
 
 
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