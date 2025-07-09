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Число погибших после наводнений в Техасе выросло, сообщает CBS
Число погибших после наводнений в Техасе выросло, сообщает CBS - РИА Новости, 09.07.2025
Число погибших после наводнений в Техасе выросло, сообщает CBS
Число погибших в результате наводнений в американском штате Техас возросло как минимум до 110 человек, сообщает телеканал CBS со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T14:46:00+03:00
2025-07-09T14:46:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Число погибших в результате наводнений в американском штате Техас возросло как минимум до 110 человек, сообщает телеканал CBS со ссылкой на местные власти. "По меньшей мере 110 человек признаны погибшими", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на губернатора Техаса Грега Эбботта. По словам губернатора, только в округе Керр пропал без вести 161 человек, в других округах известно еще минимум о 12 пропавших. Национальная метеорологическая служба США в соцсети Х* сообщила о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр штата Техас в связи с внезапным наводнением. По данным телеканала CNN, под угрозой наводнения находятся более полумиллиона человек в регионе. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с "разрушительным наводнением".*СМИ, выполняющее функцию иноагента в России и признанное нежелательным в России
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в мире, техас, сша
Число погибших после наводнений в Техасе выросло, сообщает CBS
CBS: в результате наводнений в Техасе погибло по меньшей мере 110 человек