https://ria.ru/20250709/brak-2028056967.html

Депутат Госдумы предложила установить требования к речи регистратора брака

Депутат Госдумы предложила установить требования к речи регистратора брака - РИА Новости, 09.07.2025

Депутат Госдумы предложила установить требования к речи регистратора брака

Следует на законодательном уровне установить требования к торжественной речи регистратора во время проведения церемонии бракосочетания, а также определить... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T05:22:00+03:00

2025-07-09T05:22:00+03:00

2025-07-09T05:22:00+03:00

общество

татьяна буцкая

госдума рф

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Следует на законодательном уровне установить требования к торжественной речи регистратора во время проведения церемонии бракосочетания, а также определить понятие "традиционного бракосочетания", заявила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. "Мы проанализировали и законы, и подзаконные акты. Ничего про речь регистратора брака там не сказано, только про то, что это должна быть торжественная обстановка, выбор должен быть открытым, честным и искренним. Я считаю, что мы должны историю с речью регистратора зафиксировать, прописать, что такое "традиционное бракосочетание", - сказала Буцкая. Парламентарий напомнила, что во время проведения церемонии брачующимся нельзя шутить. "Например, один из будущих супругов не может на вопрос "согласен ли вы?" сказать "нет". На этом бракосочетание заканчивается, даже если это была шутка", - подчеркнула Буцкая. Кроме того, по ее мнению, следует остановиться на том, что таинство брака и его заключение должно остаться таким, "чтобы не только молодожены, но и их родители, бабушки, дедушки также понимали каждое слово, сказанное представителем ЗАГСа".

https://ria.ru/20250701/brak-2026416208.html

https://ria.ru/20250214/gosduma-1999300287.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, татьяна буцкая, госдума рф