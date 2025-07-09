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Депутат Госдумы предложила установить требования к речи регистратора брака - РИА Новости, 09.07.2025
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05:22 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/brak-2028056967.html
Депутат Госдумы предложила установить требования к речи регистратора брака
Депутат Госдумы предложила установить требования к речи регистратора брака - РИА Новости, 09.07.2025
Депутат Госдумы предложила установить требования к речи регистратора брака
Следует на законодательном уровне установить требования к торжественной речи регистратора во время проведения церемонии бракосочетания, а также определить... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T05:22:00+03:00
2025-07-09T05:22:00+03:00
общество
татьяна буцкая
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Следует на законодательном уровне установить требования к торжественной речи регистратора во время проведения церемонии бракосочетания, а также определить понятие "традиционного бракосочетания", заявила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. "Мы проанализировали и законы, и подзаконные акты. Ничего про речь регистратора брака там не сказано, только про то, что это должна быть торжественная обстановка, выбор должен быть открытым, честным и искренним. Я считаю, что мы должны историю с речью регистратора зафиксировать, прописать, что такое "традиционное бракосочетание", - сказала Буцкая. Парламентарий напомнила, что во время проведения церемонии брачующимся нельзя шутить. "Например, один из будущих супругов не может на вопрос "согласен ли вы?" сказать "нет". На этом бракосочетание заканчивается, даже если это была шутка", - подчеркнула Буцкая. Кроме того, по ее мнению, следует остановиться на том, что таинство брака и его заключение должно остаться таким, "чтобы не только молодожены, но и их родители, бабушки, дедушки также понимали каждое слово, сказанное представителем ЗАГСа".
https://ria.ru/20250701/brak-2026416208.html
https://ria.ru/20250214/gosduma-1999300287.html
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общество, татьяна буцкая, госдума рф
Общество, Татьяна Буцкая, Госдума РФ
Депутат Госдумы предложила установить требования к речи регистратора брака

Депутат Буцкая призвала определить понятие традиционного бракосочетания

© Fotolia / Fotolia / Marco TiberioБракосочетание
Бракосочетание - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Fotolia / Fotolia / Marco Tiberio
Бракосочетание. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Следует на законодательном уровне установить требования к торжественной речи регистратора во время проведения церемонии бракосочетания, а также определить понятие "традиционного бракосочетания", заявила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.
"Мы проанализировали и законы, и подзаконные акты. Ничего про речь регистратора брака там не сказано, только про то, что это должна быть торжественная обстановка, выбор должен быть открытым, честным и искренним. Я считаю, что мы должны историю с речью регистратора зафиксировать, прописать, что такое "традиционное бракосочетание", - сказала Буцкая.
Молодожены - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
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Парламентарий напомнила, что во время проведения церемонии брачующимся нельзя шутить.
"Например, один из будущих супругов не может на вопрос "согласен ли вы?" сказать "нет". На этом бракосочетание заканчивается, даже если это была шутка", - подчеркнула Буцкая.
Кроме того, по ее мнению, следует остановиться на том, что таинство брака и его заключение должно остаться таким, "чтобы не только молодожены, но и их родители, бабушки, дедушки также понимали каждое слово, сказанное представителем ЗАГСа".
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