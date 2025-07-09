https://ria.ru/20250709/bpla-2028241163.html

В Брянской области при ударе дронами-камикадзе пострадала женщина

В Брянской области при ударе дронами-камикадзе пострадала женщина - РИА Новости, 09.07.2025

В Брянской области при ударе дронами-камикадзе пострадала женщина

Мирная жительница Брянской области получила ранения в результате удара дронами-камикадзе, пострадавшая доставлена в больницу, сообщил глава региона Александр... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T23:06:00+03:00

2025-07-09T23:06:00+03:00

2025-07-09T23:06:00+03:00

брянская область

севский район

александр богомаз

происшествия

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Мирная жительница Брянской области получила ранения в результате удара дронами-камикадзе, пострадавшая доставлена в больницу, сообщил глава региона Александр Богомаз. "Украинские террористы продолжают совершать преступления против мирных граждан. Террористическая атака совершена по территории села Подывотье Севского района. В результате удара дронами–камикадзе, к сожалению, ранения получила мирная жительница. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал Богомаз в своем Telegram-канале. Он уточнил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20250709/spetsoperatsiya-2028238468.html

брянская область

севский район

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брянская область, севский район, александр богомаз, происшествия