https://ria.ru/20250709/bpla-2028088497.html

Пострадавшего от атаки БПЛА по пляжу в Курске ребенка перевели в Москву

Пострадавшего от атаки БПЛА по пляжу в Курске ребенка перевели в Москву - РИА Новости, 09.07.2025

Пострадавшего от атаки БПЛА по пляжу в Курске ребенка перевели в Москву

Пострадавшего накануне от атаки беспилотника ВСУ по пляжу в Курске ребенка перевели в Москву, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T10:35:00+03:00

2025-07-09T10:35:00+03:00

2025-07-09T10:42:00+03:00

москва

курск

происшествия

курская область

александр хинштейн

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КУРСК, 9 июл - РИА Новости. Пострадавшего накануне от атаки беспилотника ВСУ по пляжу в Курске ребенка перевели в Москву, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн."Маленького Анатолия, пострадавшего накануне вечером при атаке беспилотника на курский пляж, этим утром вместе с мамой перевели в Москву. Реанимобиль доставит их в НИИ имени Сперанского. Уверен, наши коллеги из столицы сделают всё, чтобы поставить малыша с мамой на ноги, а мы будем очень ждать их дома!" - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250709/ataki-2028085743.html

москва

курск

курская область

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москва, курск, происшествия, курская область, александр хинштейн