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Пострадавшего от атаки БПЛА по пляжу в Курске ребенка перевели в Москву
Пострадавшего от атаки БПЛА по пляжу в Курске ребенка перевели в Москву - РИА Новости, 09.07.2025
Пострадавшего от атаки БПЛА по пляжу в Курске ребенка перевели в Москву
Пострадавшего накануне от атаки беспилотника ВСУ по пляжу в Курске ребенка перевели в Москву, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T10:35:00+03:00
2025-07-09T10:35:00+03:00
2025-07-09T10:42:00+03:00
москва
курск
происшествия
курская область
александр хинштейн
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КУРСК, 9 июл - РИА Новости. Пострадавшего накануне от атаки беспилотника ВСУ по пляжу в Курске ребенка перевели в Москву, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн."Маленького Анатолия, пострадавшего накануне вечером при атаке беспилотника на курский пляж, этим утром вместе с мамой перевели в Москву. Реанимобиль доставит их в НИИ имени Сперанского. Уверен, наши коллеги из столицы сделают всё, чтобы поставить малыша с мамой на ноги, а мы будем очень ждать их дома!" - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
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москва, курск, происшествия, курская область, александр хинштейн
Москва, Курск, Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн
Пострадавшего от атаки БПЛА по пляжу в Курске ребенка перевели в Москву
Хинштейн: пострадавшего при атаке БПЛА в Курске ребенка перевели в Москву