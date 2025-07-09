https://ria.ru/20250709/bogdanov-2028228489.html

Путин освободил Богданова от должности замглавы МИД

Путин освободил Богданова от должности замглавы МИД - РИА Новости, 09.07.2025

Путин освободил Богданова от должности замглавы МИД

Президент Владимир Путин освободил Михаила Богданова от должности заместителя министра иностранных дел и спецпредставителя по Ближнему Востоку и странам Африки. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T20:58:00+03:00

2025-07-09T20:58:00+03:00

2025-07-09T23:16:00+03:00

политика

россия

владимир путин

михаил богданов

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ближний восток

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин освободил Михаила Богданова от должности заместителя министра иностранных дел и спецпредставителя по Ближнему Востоку и странам Африки.Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовых актов."Освободить Богданова Михаила Леонидовича от должности заместителя министра иностранных дел Российской Федерации", — говорится в одном из них.Второй документ освобождает Богданова от обязанностей специального представителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки.Указы вступают в силу со дня подписания.Позже сам Богданов объяснил отставку возрастом и выходом на пенсию.Сейчас ему 73 года. Дипломатическую службу начал в 1974-м. Заместителем главы МИД стал в июне 2011 года, спецпредставителем президента по Ближнему Востоку и Африке — в октябре 2014-го. Курировал вопросы отношений России со странами Ближнего Востока и Африки, Организацией исламского сотрудничества и другими международными мусульманскими организациями, проблемы урегулирования в Сирии и на Ближнем Востоке.

https://ria.ru/20250709/sk-2028221174.html

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ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, владимир путин, михаил богданов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ближний восток