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Путин освободил Богданова от должности замглавы МИД - РИА Новости, 09.07.2025
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20:58 09.07.2025 (обновлено: 23:16 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/bogdanov-2028228489.html
Путин освободил Богданова от должности замглавы МИД
Путин освободил Богданова от должности замглавы МИД - РИА Новости, 09.07.2025
Путин освободил Богданова от должности замглавы МИД
Президент Владимир Путин освободил Михаила Богданова от должности заместителя министра иностранных дел и спецпредставителя по Ближнему Востоку и странам Африки. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T20:58:00+03:00
2025-07-09T23:16:00+03:00
политика
россия
владимир путин
михаил богданов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ближний восток
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин освободил Михаила Богданова от должности заместителя министра иностранных дел и спецпредставителя по Ближнему Востоку и странам Африки.Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовых актов.&quot;Освободить Богданова Михаила Леонидовича от должности заместителя министра иностранных дел Российской Федерации&quot;, — говорится в одном из них.Второй документ освобождает Богданова от обязанностей специального представителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки.Указы вступают в силу со дня подписания.Позже сам Богданов объяснил отставку возрастом и выходом на пенсию.Сейчас ему 73 года. Дипломатическую службу начал в 1974-м. Заместителем главы МИД стал в июне 2011 года, спецпредставителем президента по Ближнему Востоку и Африке — в октябре 2014-го. Курировал вопросы отношений России со странами Ближнего Востока и Африки, Организацией исламского сотрудничества и другими международными мусульманскими организациями, проблемы урегулирования в Сирии и на Ближнем Востоке.
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политика, россия, владимир путин, михаил богданов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ближний восток
Политика, Россия, Владимир Путин, Михаил Богданов, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ближний Восток
Путин освободил Богданова от должности замглавы МИД

Путин освободил Михаила Богданова от должности замглавы МИД России

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМихаил Богданов
Михаил Богданов - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин освободил Михаила Богданова от должности заместителя министра иностранных дел и спецпредставителя по Ближнему Востоку и странам Африки.
Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовых актов.
«

"Освободить Богданова Михаила Леонидовича от должности заместителя министра иностранных дел Российской Федерации", — говорится в одном из них.

Второй документ освобождает Богданова от обязанностей специального представителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки.
Указы вступают в силу со дня подписания.
Позже сам Богданов объяснил отставку возрастом и выходом на пенсию.
Сейчас ему 73 года. Дипломатическую службу начал в 1974-м. Заместителем главы МИД стал в июне 2011 года, спецпредставителем президента по Ближнему Востоку и Африке — в октябре 2014-го. Курировал вопросы отношений России со странами Ближнего Востока и Африки, Организацией исламского сотрудничества и другими международными мусульманскими организациями, проблемы урегулирования в Сирии и на Ближнем Востоке.
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