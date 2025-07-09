Рейтинг@Mail.ru
"Не получится": в Европе резко высказались по мирному процессу на Украине - РИА Новости, 09.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:46 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/bo-2028045352.html
"Не получится": в Европе резко высказались по мирному процессу на Украине
"Не получится": в Европе резко высказались по мирному процессу на Украине - РИА Новости, 09.07.2025
"Не получится": в Европе резко высказались по мирному процессу на Украине
Участники переговоров по Украине не учитывают реалий конфликта и полностью игнорируют позицию России, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T01:46:00+03:00
2025-07-09T01:46:00+03:00
в мире
россия
украина
жак бо
владимир путин
нато
сша
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg
МОСКВА, 09 июл — РИА Новости. Участники переговоров по Украине не учитывают реалий конфликта и полностью игнорируют позицию России, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо на YouTube."Проблема в том, что с самого начала в администрации Трампа не понимали или не хотели понимать, что Россия побеждает на поле боя. Это означает, что нужно прислушаться к тому, что они говорят. Но это никто не делает. Следствием этого стали многочисленные планы мира, которые полностью игнорируют позицию России", — сказал он.Полковник также отметил, что Москва четко изложила свое видение разрешения конфликта в меморандуме, который на Западе и на Украине даже не потрудились изучить. По его словам, они слепо преследуют свои интересы, не учитывая реалий."Россия не хочет устроить заморозку конфликта на 10 или 20 лет, она хочет надежное решение. И если участники переговоров не будут учитывать позицию России, то ничего не получится, потому что сейчас решает Россия и только она", — заключил Бо.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к третьему раунду переговоров с Киевом, подчеркнув открытость к диалогу. Первого июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что сейчас на очереди согласование сроков третьего раунда диалога России и Украины. Он также добавил, что Москва не заинтересована в затягивании переговорного процесса.
https://ria.ru/20250709/ukraina-2028043619.html
https://ria.ru/20250707/evropa-2027515284.html
россия
украина
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_f149312b6f51bfca5fd4e596b00898a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, жак бо, владимир путин, нато, сша, европа
В мире, Россия, Украина, Жак Бо, Владимир Путин, НАТО, США, Европа
"Не получится": в Европе резко высказались по мирному процессу на Украине

Полковник Бо: пока переговорщики не признают позицию России, мира не будет

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 09 июл — РИА Новости. Участники переговоров по Украине не учитывают реалий конфликта и полностью игнорируют позицию России, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо на YouTube.
"Проблема в том, что с самого начала в администрации Трампа не понимали или не хотели понимать, что Россия побеждает на поле боя. Это означает, что нужно прислушаться к тому, что они говорят. Но это никто не делает. Следствием этого стали многочисленные планы мира, которые полностью игнорируют позицию России", — сказал он.
Блошиный рынок в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
"Настоящая катастрофа": экс-премьер раскрыл, что случилось на Украине
01:09
Полковник также отметил, что Москва четко изложила свое видение разрешения конфликта в меморандуме, который на Западе и на Украине даже не потрудились изучить. По его словам, они слепо преследуют свои интересы, не учитывая реалий.
"Россия не хочет устроить заморозку конфликта на 10 или 20 лет, она хочет надежное решение. И если участники переговоров не будут учитывать позицию России, то ничего не получится, потому что сейчас решает Россия и только она", — заключил Бо.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к третьему раунду переговоров с Киевом, подчеркнув открытость к диалогу. Первого июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что сейчас на очереди согласование сроков третьего раунда диалога России и Украины. Он также добавил, что Москва не заинтересована в затягивании переговорного процесса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Украину окончательно списали со счетов. Европе приготовиться
7 июля, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаЖак БоВладимир ПутинНАТОСШАЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала