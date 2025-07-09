https://ria.ru/20250709/bo-2028045352.html

"Не получится": в Европе резко высказались по мирному процессу на Украине

"Не получится": в Европе резко высказались по мирному процессу на Украине - РИА Новости, 09.07.2025

"Не получится": в Европе резко высказались по мирному процессу на Украине

Участники переговоров по Украине не учитывают реалий конфликта и полностью игнорируют позицию России, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T01:46:00+03:00

2025-07-09T01:46:00+03:00

2025-07-09T01:46:00+03:00

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МОСКВА, 09 июл — РИА Новости. Участники переговоров по Украине не учитывают реалий конфликта и полностью игнорируют позицию России, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо на YouTube."Проблема в том, что с самого начала в администрации Трампа не понимали или не хотели понимать, что Россия побеждает на поле боя. Это означает, что нужно прислушаться к тому, что они говорят. Но это никто не делает. Следствием этого стали многочисленные планы мира, которые полностью игнорируют позицию России", — сказал он.Полковник также отметил, что Москва четко изложила свое видение разрешения конфликта в меморандуме, который на Западе и на Украине даже не потрудились изучить. По его словам, они слепо преследуют свои интересы, не учитывая реалий."Россия не хочет устроить заморозку конфликта на 10 или 20 лет, она хочет надежное решение. И если участники переговоров не будут учитывать позицию России, то ничего не получится, потому что сейчас решает Россия и только она", — заключил Бо.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к третьему раунду переговоров с Киевом, подчеркнув открытость к диалогу. Первого июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что сейчас на очереди согласование сроков третьего раунда диалога России и Украины. Он также добавил, что Москва не заинтересована в затягивании переговорного процесса.

https://ria.ru/20250709/ukraina-2028043619.html

https://ria.ru/20250707/evropa-2027515284.html

россия

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в мире, россия, украина, жак бо, владимир путин, нато, сша, европа