https://ria.ru/20250709/bitkoin-2028240884.html

Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Стоимость биткоина обновила исторический максимум - РИА Новости, 09.07.2025

Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Стоимость биткоина растет почти на 3%, показатель достиг нового исторического максимума, поднявшись почти до 112 тысяч долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T23:04:00+03:00

2025-07-09T23:04:00+03:00

2025-07-09T23:09:00+03:00

биткоин

экономика

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Стоимость биткоина растет почти на 3%, показатель достиг нового исторического максимума, поднявшись почти до 112 тысяч долларов, следует из данных торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 22.57 мск дорожал на 2,7% за сутки - до 111 698 долларов. Минутами ранее показатель достиг нового исторического максимума в 111 999,79 доллара.По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 2,72% - в среднем до 111 732,61 доллара. Динамика также приводится за сутки.

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

биткоин, экономика