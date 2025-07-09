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Стоимость биткоина обновила исторический максимум - РИА Новости, 09.07.2025
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23:04 09.07.2025 (обновлено: 23:09 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/bitkoin-2028240884.html
Стоимость биткоина обновила исторический максимум
Стоимость биткоина обновила исторический максимум - РИА Новости, 09.07.2025
Стоимость биткоина обновила исторический максимум
Стоимость биткоина растет почти на 3%, показатель достиг нового исторического максимума, поднявшись почти до 112 тысяч долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T23:04:00+03:00
2025-07-09T23:09:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Стоимость биткоина растет почти на 3%, показатель достиг нового исторического максимума, поднявшись почти до 112 тысяч долларов, следует из данных торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 22.57 мск дорожал на 2,7% за сутки - до 111 698 долларов. Минутами ранее показатель достиг нового исторического максимума в 111 999,79 доллара.По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 2,72% - в среднем до 111 732,61 доллара. Динамика также приводится за сутки.
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биткоин, экономика
Биткоин, Экономика
Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Стоимость биткоина обновила исторический максимум, поднявшись почти до $112 тыс

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Стоимость биткоина растет почти на 3%, показатель достиг нового исторического максимума, поднявшись почти до 112 тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 22.57 мск дорожал на 2,7% за сутки - до 111 698 долларов. Минутами ранее показатель достиг нового исторического максимума в 111 999,79 доллара.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 2,72% - в среднем до 111 732,61 доллара. Динамика также приводится за сутки.
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