https://ria.ru/20250709/biryukov-2028098613.html

Бирюков сообщил о наличии запасов воды для обеспечения нужд Москвы

Бирюков сообщил о наличии запасов воды для обеспечения нужд Москвы - РИА Новости, 09.07.2025

Бирюков сообщил о наличии запасов воды для обеспечения нужд Москвы

Все водохранилища столичной системы заполнены в достаточном объеме для обеспечения бесперебойного водоснабжения города, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T11:12:00+03:00

2025-07-09T11:12:00+03:00

2025-07-09T11:12:00+03:00

городское хозяйство москвы

москва

волжский

петр бирюков

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Все водохранилища столичной системы заполнены в достаточном объеме для обеспечения бесперебойного водоснабжения города, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время водохранилища Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем наполнены до необходимых отметок - на 78% и 82% соответственно. Созданных резервов достаточно для стабильного водоснабжения Москвы независимо от погодных условий", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что подготовка питьевой воды для столицы осуществляется на четырех станциях водоподготовки: Рублевской, Северной, Западной и Восточной. Москворецко-Вазузская и Волжская водные системы включают 15 водохранилищ на территории Московской, Смоленской и Тверской областей. Общая площадь водосборной территории - свыше 50 тысяч квадратных километров. "Ежедневно столица потребляет почти 3 миллиона кубометров воды, в городе проложено порядка 13 тысяч километров водопроводных сетей, эта сложная система нуждается в постоянном контроле. Состояние столичной воды анализируется по максимальному числу физико-химических и биологических показателей - всего их порядка 200. В этом году уже провели свыше 1,7 миллиона различных анализов", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты круглосуточно следят за качеством воды и при необходимости оперативно вносят корректировки в технологию водоподготовки.

https://ria.ru/20250707/moskva-2027647462.html

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москва

волжский

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городское хозяйство москвы, москва, волжский, петр бирюков