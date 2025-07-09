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Бирюков сообщил о наличии запасов воды для обеспечения нужд Москвы - РИА Новости, 09.07.2025
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11:12 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/biryukov-2028098613.html
Бирюков сообщил о наличии запасов воды для обеспечения нужд Москвы
Бирюков сообщил о наличии запасов воды для обеспечения нужд Москвы - РИА Новости, 09.07.2025
Бирюков сообщил о наличии запасов воды для обеспечения нужд Москвы
Все водохранилища столичной системы заполнены в достаточном объеме для обеспечения бесперебойного водоснабжения города, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T11:12:00+03:00
2025-07-09T11:12:00+03:00
городское хозяйство москвы
москва
волжский
петр бирюков
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Все водохранилища столичной системы заполнены в достаточном объеме для обеспечения бесперебойного водоснабжения города, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время водохранилища Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем наполнены до необходимых отметок - на 78% и 82% соответственно. Созданных резервов достаточно для стабильного водоснабжения Москвы независимо от погодных условий", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что подготовка питьевой воды для столицы осуществляется на четырех станциях водоподготовки: Рублевской, Северной, Западной и Восточной. Москворецко-Вазузская и Волжская водные системы включают 15 водохранилищ на территории Московской, Смоленской и Тверской областей. Общая площадь водосборной территории - свыше 50 тысяч квадратных километров. "Ежедневно столица потребляет почти 3 миллиона кубометров воды, в городе проложено порядка 13 тысяч километров водопроводных сетей, эта сложная система нуждается в постоянном контроле. Состояние столичной воды анализируется по максимальному числу физико-химических и биологических показателей - всего их порядка 200. В этом году уже провели свыше 1,7 миллиона различных анализов", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты круглосуточно следят за качеством воды и при необходимости оперативно вносят корректировки в технологию водоподготовки.
https://ria.ru/20250707/moskva-2027647462.html
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городское хозяйство москвы, москва, волжский, петр бирюков
Городское хозяйство Москвы, Москва, Волжский, Петр Бирюков
Бирюков сообщил о наличии запасов воды для обеспечения нужд Москвы

Бирюков: водохранилища заполнены для бесперебойного водоснабжения Москвы

© РИА НовостиХимкинское водохранилище
Химкинское водохранилище - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости
Химкинское водохранилище. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Все водохранилища столичной системы заполнены в достаточном объеме для обеспечения бесперебойного водоснабжения города, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время водохранилища Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем наполнены до необходимых отметок - на 78% и 82% соответственно. Созданных резервов достаточно для стабильного водоснабжения Москвы независимо от погодных условий", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра напомнил, что подготовка питьевой воды для столицы осуществляется на четырех станциях водоподготовки: Рублевской, Северной, Западной и Восточной. Москворецко-Вазузская и Волжская водные системы включают 15 водохранилищ на территории Московской, Смоленской и Тверской областей. Общая площадь водосборной территории - свыше 50 тысяч квадратных километров.
"Ежедневно столица потребляет почти 3 миллиона кубометров воды, в городе проложено порядка 13 тысяч километров водопроводных сетей, эта сложная система нуждается в постоянном контроле. Состояние столичной воды анализируется по максимальному числу физико-химических и биологических показателей - всего их порядка 200. В этом году уже провели свыше 1,7 миллиона различных анализов", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты круглосуточно следят за качеством воды и при необходимости оперативно вносят корректировки в технологию водоподготовки.
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Городское хозяйство МосквыМоскваВолжскийПетр Бирюков
 
 
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