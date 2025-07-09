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"Аэрофлот" открыл продажи билетов на рейсы из Москвы в Геленджик - РИА Новости, 09.07.2025
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18:13 09.07.2025 (обновлено: 18:28 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/bilety-2028203270.html
"Аэрофлот" открыл продажи билетов на рейсы из Москвы в Геленджик
"Аэрофлот" открыл продажи билетов на рейсы из Москвы в Геленджик - РИА Новости, 09.07.2025
"Аэрофлот" открыл продажи билетов на рейсы из Москвы в Геленджик
Авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажи билетов на рейсы из Москвы в Геленджик, первый стоит на 18 июля, следует из данных сайта авиаперевозчика, с которыми... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T18:13:00+03:00
2025-07-09T18:28:00+03:00
москва
геленджик
аэрофлот
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажи билетов на рейсы из Москвы в Геленджик, первый стоит на 18 июля, следует из данных сайта авиаперевозчика, с которыми ознакомились РИА Новости.Перелет будет выполнен на самолете Airbus A320.Как сообщала ранее в среду Росавиация, аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск. "Аэрофлот" анонсировал старт продаж билетов на рейсы из Москвы в Геленджик с 9 июля.Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.
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москва, геленджик, аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Москва, Геленджик, Аэрофлот, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
"Аэрофлот" открыл продажи билетов на рейсы из Москвы в Геленджик

"Аэрофлот" начал продажи билетов на рейсы из Москвы в Геленджик

© РИА Новости / Евгений БиятовАэропорт Геленджика
Аэропорт Геленджика - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Аэропорт Геленджика . Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажи билетов на рейсы из Москвы в Геленджик, первый стоит на 18 июля, следует из данных сайта авиаперевозчика, с которыми ознакомились РИА Новости.
Перелет будет выполнен на самолете Airbus A320.
Как сообщала ранее в среду Росавиация, аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск. "Аэрофлот" анонсировал старт продаж билетов на рейсы из Москвы в Геленджик с 9 июля.
Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.
Аэропорт Геленджика - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Глава Кубани прокомментировал решение об открытии аэропорта в Геленджике
Вчера, 17:54
 
МоскваГеленджикАэрофлотФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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