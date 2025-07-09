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"Аэрофлот" откроет продажу билетов в Геленджик 9 июля - РИА Новости, 09.07.2025
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17:37 09.07.2025 (обновлено: 17:55 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/bilety-2028192994.html
"Аэрофлот" откроет продажу билетов в Геленджик 9 июля
"Аэрофлот" откроет продажу билетов в Геленджик 9 июля - РИА Новости, 09.07.2025
"Аэрофлот" откроет продажу билетов в Геленджик 9 июля
Продажа билетов из Москвы в Геленджик компании "Аэрофлот" будет открыта 9 июля, сообщила компания. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T17:37:00+03:00
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геленджик
москва
аэрофлот
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
юг
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Продажа билетов из Москвы в Геленджик компании "Аэрофлот" будет открыта 9 июля, сообщила компания."Полёты будут выполняться на узкофюзеляжных лайнерах Airbus A320 в двухклассной компоновке: эконом и бизнес. Продажа билетов будет открыта сегодня", - сообщили в компании.Как сообщала ранее в среду Росавиация, аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск. Авиакомпания "Аэрофлот" анонсировала продажу билетов из Москвы в Геленджик 9 июля, а возобновление регулярных рейсов - с 18 июля.Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.
https://ria.ru/20250709/gelendzhik-2028191933.html
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геленджик, москва, аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), юг
Геленджик, Москва, Аэрофлот, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Юг
"Аэрофлот" откроет продажу билетов в Геленджик 9 июля

Продажа билетов из Москвы в Геленджик компании "Аэрофлот" будет открыта 9 июля

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот"
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Логотип авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Продажа билетов из Москвы в Геленджик компании "Аэрофлот" будет открыта 9 июля, сообщила компания.
"Полёты будут выполняться на узкофюзеляжных лайнерах Airbus A320 в двухклассной компоновке: эконом и бизнес. Продажа билетов будет открыта сегодня", - сообщили в компании.
Как сообщала ранее в среду Росавиация, аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск. Авиакомпания "Аэрофлот" анонсировала продажу билетов из Москвы в Геленджик 9 июля, а возобновление регулярных рейсов - с 18 июля.
Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.
Аэропорт Геленджика - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Аэропорт Геленджика готов к приему и отправке самолетов с 10 июля
Вчера, 17:33
 
ГеленджикМоскваАэрофлотФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Юг
 
 
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