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"Аэрофлот" откроет продажу билетов в Геленджик 9 июля
"Аэрофлот" откроет продажу билетов в Геленджик 9 июля - РИА Новости, 09.07.2025
"Аэрофлот" откроет продажу билетов в Геленджик 9 июля
Продажа билетов из Москвы в Геленджик компании "Аэрофлот" будет открыта 9 июля, сообщила компания. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T17:37:00+03:00
2025-07-09T17:37:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Продажа билетов из Москвы в Геленджик компании "Аэрофлот" будет открыта 9 июля, сообщила компания."Полёты будут выполняться на узкофюзеляжных лайнерах Airbus A320 в двухклассной компоновке: эконом и бизнес. Продажа билетов будет открыта сегодня", - сообщили в компании.Как сообщала ранее в среду Росавиация, аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск. Авиакомпания "Аэрофлот" анонсировала продажу билетов из Москвы в Геленджик 9 июля, а возобновление регулярных рейсов - с 18 июля.Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.
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геленджик, москва, аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), юг
Геленджик, Москва, Аэрофлот, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Юг
"Аэрофлот" откроет продажу билетов в Геленджик 9 июля
Продажа билетов из Москвы в Геленджик компании "Аэрофлот" будет открыта 9 июля