https://ria.ru/20250709/bilayn-2028014567.html

Эксперты Билайна подготовили советы по борьбе с телефонными мошенниками

Эксперты Билайна подготовили советы по борьбе с телефонными мошенниками - РИА Новости, 09.07.2025

Эксперты Билайна подготовили советы по борьбе с телефонными мошенниками

Специалисты Билайна собрали правила для борьбы с телефонными мошенниками, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T10:22:00+03:00

2025-07-09T10:22:00+03:00

2025-07-09T11:24:00+03:00

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Специалисты Билайна собрали правила для борьбы с телефонными мошенниками, сообщает пресс-служба.С каждым годом злоумышленники становятся изощреннее – схемы обмана уже давно вышли за рамки простых звонков "от имени службы безопасности". Сегодня мошенники используют не только подменные номера, похожие на "безопасные", но и методы социальной инженерии и даже дипфейк. Эксперты Билайна собрали простые, но работающие правил, которые помогут избежать неприятностей.Так, они призывают не поддаваться панике, поскольку мошенники всегда играют на эмоциях. Злоумышленники могут говорить, что с карты пытаются списать деньги, что на абонента оформлен кредит, или что кто-то из близких попал в беду. Важно помнить: настоящие представители банков, операторов связи или госорганов не будут звонить, давить или требовать срочного решения. Паника – главный союзник злоумышленника."Если вы слышите в трубке фразы вроде “мы звоним из Госуслуг”, “действовать нужно прямо сейчас” или “иначе будет хуже” – это повод немедленно прекратить разговор", – отметили в пресс-службе оператора.Эксперты подчеркнули, что никогда нельзя называть по телефону: номер банковской карты и CVV-код, коды из СМС, пароли от личных кабинетов и портала Госуслуг, паспортные данные. Даже если звонит якобы "ваш оператор связи" или "специалист службы безопасности банка" – настоящие сотрудники таких данных не запрашивают.Популярная схема последних лет – "защита от мошенников" через установку приложений удаленного доступа. На деле это не защита, а способ дать злоумышленнику прямой доступ к устройству. Никакие "официальные" службы никогда не будут просить установить стороннее ПО. Эксперты отмечают: предложение "установить защитное приложение" – это уже мошенничество. Не стоит забывать, что вредоносное ПО может попасть на устройство и через ссылку или файл от незнакомца или даже от знакомого.Нельзя открывать ссылки и файлы, полученные от неизвестных абонентов. А к неожиданным просьбам знакомых проголосовать за них на каких-то неизвестных ресурсах стоит отнестись с осторожностью и не спешить выполнять такие просьбы – сначала нужно убедиться, что сообщение действительно отправлено другом или близким, а не мошенником.Также специалисты порекомендовали абонентам проверять тех, кто звонит. Уже давно звонки с официальных номеров можно маркировать. Например, у Билайна все звонки поддержки идут с номера 0611, и на экране отображается имя бренда и эмодзи пчелки — благодаря технологии "Этикетка".Если у абонента вызывает сомнение номер, с которого поступил звонок, лучше завершить разговор и перезвонить на официальный номер, указанный на сайте компании. Не нужно уточнять информацию в том же звонке – это может быть ловушка.Чтобы минимизировать риск диалога с мошенником, стоит настроить функции безопасности в мессенджерах и ограничить прием звонков от неизвестных номеров, а также запретить незнакомцам добавлять в групповые чаты.Кроме того, абоненты Билайна могут включить бесплатную защиту от спама и звонков мошенников в популярных мессенджерах непосредственно в приложении оператора (12+) в сервисе "Моя безопасность".Даже если звонит человек с "правильной" интонацией и использует "нужные" термины – это ничего не значит. У мошенников есть доступ к открытым базам данных, они умеют манипулировать. Абонентам стоит думать критически, а при малейшем подозрении – завершить разговор. Для проверки информации всегда стоит перезванивать по официальному каналу связи организации, не в мессенджере.Также специалисты подготовили памятку, если абонент стал жертвой мошенников. Так, ему нужно связаться с банком, чтобы заблокировать карты и переводы, а также обратиться в полицию."Если вы абонент Билайна, позвоните по короткому номеру 0611. Вас оперативно соединят со специалистом группы быстрого реагирования, которая работает с ситуациями мошенничества. Там расскажут, что произошли, помогут минимизировать негативные последствия, подать необходимые заявления и т.д.", – отметили в пресс-службе оператора.В случае потерь от телефонного мошенничества, если абонент заранее подключил PRO-версию "Виртуального помощника" Билайна, в которую входит "Страховка от мошенников"*, он сможет рассчитывать на компенсацию. Этот инструмент оформляется за пару кликов в приложении или на сайте. Он помогает тем, кто стал жертвой, почувствовать поддержку и восстановить часть утраченного, выплаты до 25 тысяч рублей практически гарантированы. Инструмент работает по понятному сценарию: зафиксировать факт, сообщить оператору, подать заявление – для этого достаточно двух документов, поданных непосредственно в приложении мобильного оператора."В Билайне безопасность клиентов – приоритет. Но даже при всех системных мерах и технологиях невозможно полностью исключить человеческий фактор. Поэтому чем больше людей знают правила и умеют отличать полезный звонок от мошеннического — тем безопаснее будет для всех", – подчеркнул оператор.*Страхование осуществляет АО "АльфаСтрахование".Реклама, ПАО "ВымпелКом", ИНН 7713076301, erid: F7NfYUJCUneTRxkqA4Mv

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, билайн, альфастрахование, вымпелком, россия