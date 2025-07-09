Рейтинг@Mail.ru
Орловский губернатор предупредил о распространяемом в регионе видеофейке - РИА Новости, 09.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:21 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/bespilotniki-2028168533.html
Орловский губернатор предупредил о распространяемом в регионе видеофейке
Орловский губернатор предупредил о распространяемом в регионе видеофейке - РИА Новости, 09.07.2025
Орловский губернатор предупредил о распространяемом в регионе видеофейке
Губернатор Орловской области Андрей Клычков опроверг видеофейк, в которым якобы сообщает о возможности попадания вражеских БПЛА в самолеты. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T16:21:00+03:00
2025-07-09T16:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
орловская область
орел
андрей клычков
украина
вооруженные силы украины
беспилотники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592971924_0:187:2691:1701_1920x0_80_0_0_771ccbdceb1ea0255bb401a701ab3b55.jpg
ТУЛА, 9 июл – РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков опроверг видеофейк, в которым якобы сообщает о возможности попадания вражеских БПЛА в самолеты. "Друзья, хочу оперативно проинформировать вас о распространяемом в регионе видеофейке. В ролике якобы я сообщаю о возможности попадания вражеских БПЛА в самолеты. К счастью для нас, противник даже не удосужился проверить, что в Орле с 2009 года не работает аэропорт, а сейчас небо над регионом полностью закрыто для гражданской авиации", - написал Клычков в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250709/evropa-2028003456.html
орловская область
орел
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592971924_0:0:2691:2019_1920x0_80_0_0_f3bf1402be9737b0501b2c3f0418972f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
орловская область, орел, андрей клычков, украина, вооруженные силы украины, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Орел, Андрей Клычков, Украина, Вооруженные силы Украины, Беспилотники
Орловский губернатор предупредил о распространяемом в регионе видеофейке

Орловский губернатор Клычков опроверг сообщения о якобы попадании БПЛА в самолет

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГубернатор Орловской области Андрей Клычков
Губернатор Орловской области Андрей Клычков - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Губернатор Орловской области Андрей Клычков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТУЛА, 9 июл – РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков опроверг видеофейк, в которым якобы сообщает о возможности попадания вражеских БПЛА в самолеты.
«
"Друзья, хочу оперативно проинформировать вас о распространяемом в регионе видеофейке. В ролике якобы я сообщаю о возможности попадания вражеских БПЛА в самолеты. К счастью для нас, противник даже не удосужился проверить, что в Орле с 2009 года не работает аэропорт, а сейчас небо над регионом полностью закрыто для гражданской авиации", - написал Клычков в своем Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Похоже, мира не будет: России надо готовиться к худшему
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеОрловская областьОрелАндрей КлычковУкраинаВооруженные силы УкраиныБеспилотники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала