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Орловский губернатор предупредил о распространяемом в регионе видеофейке
Орловский губернатор предупредил о распространяемом в регионе видеофейке - РИА Новости, 09.07.2025
Орловский губернатор предупредил о распространяемом в регионе видеофейке
Губернатор Орловской области Андрей Клычков опроверг видеофейк, в которым якобы сообщает о возможности попадания вражеских БПЛА в самолеты. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T16:21:00+03:00
2025-07-09T16:21:00+03:00
2025-07-09T16:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
орловская область
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ТУЛА, 9 июл – РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков опроверг видеофейк, в которым якобы сообщает о возможности попадания вражеских БПЛА в самолеты. "Друзья, хочу оперативно проинформировать вас о распространяемом в регионе видеофейке. В ролике якобы я сообщаю о возможности попадания вражеских БПЛА в самолеты. К счастью для нас, противник даже не удосужился проверить, что в Орле с 2009 года не работает аэропорт, а сейчас небо над регионом полностью закрыто для гражданской авиации", - написал Клычков в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Орловский губернатор предупредил о распространяемом в регионе видеофейке
Орловский губернатор Клычков опроверг сообщения о якобы попадании БПЛА в самолет