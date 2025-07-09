https://ria.ru/20250709/bespilotniki-2028168533.html

Орловский губернатор предупредил о распространяемом в регионе видеофейке

Орловский губернатор предупредил о распространяемом в регионе видеофейке - РИА Новости, 09.07.2025

Орловский губернатор предупредил о распространяемом в регионе видеофейке

Губернатор Орловской области Андрей Клычков опроверг видеофейк, в которым якобы сообщает о возможности попадания вражеских БПЛА в самолеты. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T16:21:00+03:00

2025-07-09T16:21:00+03:00

2025-07-09T16:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

орловская область

орел

андрей клычков

украина

вооруженные силы украины

беспилотники

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592971924_0:187:2691:1701_1920x0_80_0_0_771ccbdceb1ea0255bb401a701ab3b55.jpg

ТУЛА, 9 июл – РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков опроверг видеофейк, в которым якобы сообщает о возможности попадания вражеских БПЛА в самолеты. "Друзья, хочу оперативно проинформировать вас о распространяемом в регионе видеофейке. В ролике якобы я сообщаю о возможности попадания вражеских БПЛА в самолеты. К счастью для нас, противник даже не удосужился проверить, что в Орле с 2009 года не работает аэропорт, а сейчас небо над регионом полностью закрыто для гражданской авиации", - написал Клычков в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250709/evropa-2028003456.html

орловская область

орел

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

орловская область, орел, андрей клычков, украина, вооруженные силы украины, беспилотники