https://ria.ru/20250709/bespilotniki-2028115387.html

ПВО за сутки сбила 226 дронов

ПВО за сутки сбила 226 дронов - РИА Новости, 09.07.2025

ПВО за сутки сбила 226 дронов

Вооруженные силы РФ нанесли поражение военным объектам ВСУ, российская ПВО уничтожила девять управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда системы... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T12:20:00+03:00

2025-07-09T12:20:00+03:00

2025-07-09T12:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли поражение военным объектам ВСУ, российская ПВО уничтожила девять управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 226 беспилотников, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 226 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Минобороны РФ также отметило, что ВС РФ нанесли поражение поражение складам боеприпасов, пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 135 районах.

https://ria.ru/20250709/tolstoy-2028112993.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, вооруженные силы украины