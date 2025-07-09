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ПВО за сутки сбила 226 дронов - РИА Новости, 09.07.2025
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12:20 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/bespilotniki-2028115387.html
ПВО за сутки сбила 226 дронов
ПВО за сутки сбила 226 дронов - РИА Новости, 09.07.2025
ПВО за сутки сбила 226 дронов
Вооруженные силы РФ нанесли поражение военным объектам ВСУ, российская ПВО уничтожила девять управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда системы... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T12:20:00+03:00
2025-07-09T12:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли поражение военным объектам ВСУ, российская ПВО уничтожила девять управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 226 беспилотников, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 226 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Минобороны РФ также отметило, что ВС РФ нанесли поражение поражение складам боеприпасов, пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 135 районах.
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россия, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины
ПВО за сутки сбила 226 дронов

ПВО за сутки уничтожила девять бомб и 226 дронов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли поражение военным объектам ВСУ, российская ПВО уничтожила девять управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 226 беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 226 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны РФ также отметило, что ВС РФ нанесли поражение поражение складам боеприпасов, пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 135 районах.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАВооруженные силы Украины
 
 
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