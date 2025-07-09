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В Белгородской области при атаке БПЛА пострадала женщина - РИА Новости, 09.07.2025
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https://ria.ru/20250709/bespilotnik-2028243459.html
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадала женщина
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадала женщина - РИА Новости, 09.07.2025
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадала женщина
Женщина ранена в результате атаки беспилотника в поселке Новосадовый Белгородского района, ее доставляют в городскую больницу, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T23:30:00+03:00
2025-07-09T23:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Женщина ранена в результате атаки беспилотника в поселке Новосадовый Белгородского района, ее доставляют в городскую больницу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. &quot;В поселке Новосадовый Белгородского района при падении обломков сбитого беспилотника пострадала женщина. По предварительным данным, она получила закрытую черепно-мозговую травму. Для обследования бригада скорой медицинской помощи доставляет ее в городскую больницу номер два города Белгорода&quot;, - написал он в Telegram-канале.Также после падения обломков БПЛА загорелась кровля дома. "Пожарные расчеты на месте занимаются ликвидацией очага возгорания. Информация о последствиях уточняется", - добавил Гладков.
https://ria.ru/20250709/evropa-2028003456.html
белгородский район
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происшествия, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадала женщина

Гладков: при атаке украинского дрона в Белгородском области пострадала женщина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Женщина ранена в результате атаки беспилотника в поселке Новосадовый Белгородского района, ее доставляют в городскую больницу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«

"В поселке Новосадовый Белгородского района при падении обломков сбитого беспилотника пострадала женщина. По предварительным данным, она получила закрытую черепно-мозговую травму. Для обследования бригада скорой медицинской помощи доставляет ее в городскую больницу номер два города Белгорода", - написал он в Telegram-канале.

Также после падения обломков БПЛА загорелась кровля дома.
"Пожарные расчеты на месте занимаются ликвидацией очага возгорания. Информация о последствиях уточняется", - добавил Гладков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородский районБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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