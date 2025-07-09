https://ria.ru/20250709/bespilotnik-2028243459.html
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадала женщина
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадала женщина - РИА Новости, 09.07.2025
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадала женщина
Женщина ранена в результате атаки беспилотника в поселке Новосадовый Белгородского района, ее доставляют в городскую больницу, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T23:30:00+03:00
2025-07-09T23:30:00+03:00
2025-07-09T23:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Женщина ранена в результате атаки беспилотника в поселке Новосадовый Белгородского района, ее доставляют в городскую больницу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В поселке Новосадовый Белгородского района при падении обломков сбитого беспилотника пострадала женщина. По предварительным данным, она получила закрытую черепно-мозговую травму. Для обследования бригада скорой медицинской помощи доставляет ее в городскую больницу номер два города Белгорода", - написал он в Telegram-канале.Также после падения обломков БПЛА загорелась кровля дома. "Пожарные расчеты на месте занимаются ликвидацией очага возгорания. Информация о последствиях уточняется", - добавил Гладков.
https://ria.ru/20250709/evropa-2028003456.html
белгородский район
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадала женщина
Гладков: при атаке украинского дрона в Белгородском области пострадала женщина