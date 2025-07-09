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Источник: Россия может запретить экспорт бензина на два месяца - РИА Новости, 09.07.2025
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17:28 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/benzin-2028189385.html
Источник: Россия может запретить экспорт бензина на два месяца
Источник: Россия может запретить экспорт бензина на два месяца - РИА Новости, 09.07.2025
Источник: Россия может запретить экспорт бензина на два месяца
Российские власти рассматривают возможность в случае резкого роста цен ввести на август-сентябрь запрет на вывоз бензина за рубеж, который бы распространялся и... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T17:28:00+03:00
2025-07-09T17:28:00+03:00
экономика
цены на нефть
александр новак
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
россия
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские власти рассматривают возможность в случае резкого роста цен ввести на август-сентябрь запрет на вывоз бензина за рубеж, который бы распространялся и на нефтяные компании, сообщил РИА Новости источник, знакомый с итогами совещания по нефтепродуктам у вице-премьера Александра Новака. "ФАС предложила (запрет - ред.) на август-сентябрь, Минэнерго уже все подготовило. Но пока решили наблюдать за ситуацией, если будут цены расти, то могут ввести очень быстро", - сказал он в ответ на вопрос, предлагали ли власти ввести запрет на экспорт бензина для нефтяных компаний.
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экономика, цены на нефть, александр новак, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия
Экономика, Цены на нефть, Александр Новак, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Россия
Источник: Россия может запретить экспорт бензина на два месяца

РФ может запретить экспорт бензина на период с августа по сентябрь

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗаправки в Москве
Заправки в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские власти рассматривают возможность в случае резкого роста цен ввести на август-сентябрь запрет на вывоз бензина за рубеж, который бы распространялся и на нефтяные компании, сообщил РИА Новости источник, знакомый с итогами совещания по нефтепродуктам у вице-премьера Александра Новака.
"ФАС предложила (запрет - ред.) на август-сентябрь, Минэнерго уже все подготовило. Но пока решили наблюдать за ситуацией, если будут цены расти, то могут ввести очень быстро", - сказал он в ответ на вопрос, предлагали ли власти ввести запрет на экспорт бензина для нефтяных компаний.
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