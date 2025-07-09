https://ria.ru/20250709/benzin-2028189385.html

Источник: Россия может запретить экспорт бензина на два месяца

Источник: Россия может запретить экспорт бензина на два месяца - РИА Новости, 09.07.2025

Источник: Россия может запретить экспорт бензина на два месяца

Российские власти рассматривают возможность в случае резкого роста цен ввести на август-сентябрь запрет на вывоз бензина за рубеж, который бы распространялся и... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T17:28:00+03:00

2025-07-09T17:28:00+03:00

2025-07-09T17:28:00+03:00

экономика

цены на нефть

александр новак

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

россия

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские власти рассматривают возможность в случае резкого роста цен ввести на август-сентябрь запрет на вывоз бензина за рубеж, который бы распространялся и на нефтяные компании, сообщил РИА Новости источник, знакомый с итогами совещания по нефтепродуктам у вице-премьера Александра Новака. "ФАС предложила (запрет - ред.) на август-сентябрь, Минэнерго уже все подготовило. Но пока решили наблюдать за ситуацией, если будут цены расти, то могут ввести очень быстро", - сказал он в ответ на вопрос, предлагали ли власти ввести запрет на экспорт бензина для нефтяных компаний.

https://ria.ru/20250508/rossija-2015738799.html

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экономика, цены на нефть, александр новак, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия