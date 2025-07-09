https://ria.ru/20250709/belorussiya-2028237575.html

В Белоруссии не устранили сбой в отображении баланса на картах трех банков

В Белоруссии не устранили сбой в отображении баланса на картах трех банков - РИА Новости, 09.07.2025

В Белоруссии не устранили сбой в отображении баланса на картах трех банков

Сбой в отображении баланса на картах трех банков Белоруссии пока не устранен, сообщили в Банковском процессинговом центре. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T22:28:00+03:00

2025-07-09T22:28:00+03:00

2025-07-09T22:28:00+03:00

технологии

белоруссия

белагропромбанк

белинвестбанк

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100131/04/1001310492_0:128:2500:1534_1920x0_80_0_0_574319b7036ec656d9618e82704142cb.jpg

МИНСК, 9 июл - РИА Новости. Сбой в отображении баланса на картах трех банков Белоруссии пока не устранен, сообщили в Банковском процессинговом центре. Ранее в среду клиенты ряда белорусских банков в Белоруссии сообщили в соцсетях, что с баланса их банковских карт произошло несанкционированное списание средств. Банковский процессинговый центр Белоруссии позже пояснил, что "в связи с техническим сбоем, произошедшим в аппаратно-программном комплексе 9 июля, могут иметь место отрицательные балансы по карточкам ОАО "АСБ Беларусбанк", ОАО "Белагропромбанк" и ОАО "Белинвестбанк". Компания отметила, что неполадки планируется устранить к 14.00 мск, деньги с карт не пропали, корректное отображение баланса по карточкам будет урегулировано. Затем ожидаемое время устранения сбоя перенесли на 17.00, потом на 22.00. "Банковский процессинговый центр продолжает проводить необходимые восстановительные работы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. Подчеркивается, что "все балансы будут скорректированы — никаких действий со стороны клиентов не требуется". "Мы делаем всё возможное для скорейшего завершения работ", - говорится в сообщении. Банковский процессинговый центр создан рядом крупнейших банков и промышленных предприятий Белоруссии с целью широкого внедрения в республике безналичных расчетов с использованием банковских платежных карточек и развития инфраструктуры обслуживания держателей карточек.

https://ria.ru/20250617/gosduma-2023322118.html

https://ria.ru/20250616/mvd-2023049376.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, белоруссия, белагропромбанк, белинвестбанк, в мире