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В Белоруссии не устранили сбой в отображении баланса на картах трех банков - РИА Новости, 09.07.2025
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22:28 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/belorussiya-2028237575.html
В Белоруссии не устранили сбой в отображении баланса на картах трех банков
В Белоруссии не устранили сбой в отображении баланса на картах трех банков - РИА Новости, 09.07.2025
В Белоруссии не устранили сбой в отображении баланса на картах трех банков
Сбой в отображении баланса на картах трех банков Белоруссии пока не устранен, сообщили в Банковском процессинговом центре. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T22:28:00+03:00
2025-07-09T22:28:00+03:00
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МИНСК, 9 июл - РИА Новости. Сбой в отображении баланса на картах трех банков Белоруссии пока не устранен, сообщили в Банковском процессинговом центре. Ранее в среду клиенты ряда белорусских банков в Белоруссии сообщили в соцсетях, что с баланса их банковских карт произошло несанкционированное списание средств. Банковский процессинговый центр Белоруссии позже пояснил, что "в связи с техническим сбоем, произошедшим в аппаратно-программном комплексе 9 июля, могут иметь место отрицательные балансы по карточкам ОАО "АСБ Беларусбанк", ОАО "Белагропромбанк" и ОАО "Белинвестбанк". Компания отметила, что неполадки планируется устранить к 14.00 мск, деньги с карт не пропали, корректное отображение баланса по карточкам будет урегулировано. Затем ожидаемое время устранения сбоя перенесли на 17.00, потом на 22.00. "Банковский процессинговый центр продолжает проводить необходимые восстановительные работы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. Подчеркивается, что "все балансы будут скорректированы — никаких действий со стороны клиентов не требуется". "Мы делаем всё возможное для скорейшего завершения работ", - говорится в сообщении. Банковский процессинговый центр создан рядом крупнейших банков и промышленных предприятий Белоруссии с целью широкого внедрения в республике безналичных расчетов с использованием банковских платежных карточек и развития инфраструктуры обслуживания держателей карточек.
https://ria.ru/20250617/gosduma-2023322118.html
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технологии, белоруссия, белагропромбанк, белинвестбанк, в мире
Технологии, Белоруссия, Белагропромбанк, Белинвестбанк, В мире
В Белоруссии не устранили сбой в отображении баланса на картах трех банков

Сбой в отображении баланса на картах трех белорусских банков пока не устранили

© Fotolia / svortБанковская карта
Банковская карта - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Fotolia / svort
Банковская карта. Архивное фото
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МИНСК, 9 июл - РИА Новости. Сбой в отображении баланса на картах трех банков Белоруссии пока не устранен, сообщили в Банковском процессинговом центре.
Ранее в среду клиенты ряда белорусских банков в Белоруссии сообщили в соцсетях, что с баланса их банковских карт произошло несанкционированное списание средств. Банковский процессинговый центр Белоруссии позже пояснил, что "в связи с техническим сбоем, произошедшим в аппаратно-программном комплексе 9 июля, могут иметь место отрицательные балансы по карточкам ОАО "АСБ Беларусбанк", ОАО "Белагропромбанк" и ОАО "Белинвестбанк". Компания отметила, что неполадки планируется устранить к 14.00 мск, деньги с карт не пропали, корректное отображение баланса по карточкам будет урегулировано. Затем ожидаемое время устранения сбоя перенесли на 17.00, потом на 22.00.
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"Банковский процессинговый центр продолжает проводить необходимые восстановительные работы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Подчеркивается, что "все балансы будут скорректированы — никаких действий со стороны клиентов не требуется".
"Мы делаем всё возможное для скорейшего завершения работ", - говорится в сообщении.
Банковский процессинговый центр создан рядом крупнейших банков и промышленных предприятий Белоруссии с целью широкого внедрения в республике безналичных расчетов с использованием банковских платежных карточек и развития инфраструктуры обслуживания держателей карточек.
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